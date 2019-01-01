بيونتيك: لقد توقعت المباراة أنها مجرد بداية

ميلان يفوز بفضل وافده الجديد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المهاجم البولندي، كريشتوف بيونتيك، لاعب ميلان الإيطالي الجديد، أن هدفيه في مرمى نابولي مجرد بداية.

ونجح ميلان في التفوق على ضيفه بالفوز بهدفين نظيفين من توقيع لاعبه الجديد في ظهوره الأول كأساسي، على أرضية ملعب سان سيرو.

بيونتيك الذي أنضم لميلان مقابل 35 مليون يورو لتعويض رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين علق بعد الفوز: "لقد توقعت مباراة مثل تلك، لقد قلت أنني مستعد وسجلت هدفين، لكنها مجرد بداية".

وأردف: "الهدفان رائعان، حتى لو كانا مختلفين، قبل اللقاء تحدثت مع بوريني ولاكسالت، وطلبت منهم أعطائي كرات عالية وطويلة، لأنني أحب هذا".

وعن هدفه الثاني: "كان عليّ أن أمر من كوليبالي وسار الأمر بشكل جيد، الآن أنا مستعد للتفكير في مباراة روما وآمل أن أساهم مع زملائي في أن نكون أقوى".

وانهى: "لدي شعور جيد الليلة، ومن الرائع أن ألعب في سان سيرو".

وسيلتقي ميلان مع روما في ملعب الأولمبيكو، يوم الأحد المقبل، في قمة الصراع على المركز الرابع من الدوري الإيطالي، للتأهل لدوري أبطال أوروبا.