ماتياس يايسله يتقمص دور "جوارديولا المجنون" في الأهلي .. ومباراة ضمك رسالة إلى الهلال وكريم بنزيما

الأهلي يقسو على ضمك..

SHAHID

عندما يعود الكبار، يجب أن يكون ذلك بأفضل طريقة ممكنة؛ وهذا ما فعله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره ضمك، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي فاز على ضمك، بأربعة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبهذه النتيجة.. أمن الراقي مركزه الثالث، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن التعاون "الرابع"، و5 نقاط عن الاتحاد "الخامس".

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وللمركز الثالث أهمية كبيرة، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يتأهل صاحبه إلى بطولة "النخبة الآسيوية" في 2024-2025، مع المشاركة في كأس السوبر السعودي أيضًا؛ وذلك بسبب صعود الهلال والنصر "أول وثاني الدوري"، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

المثير في الأمر.. أن الأهلي حسم فوزه على ضمك، منذ الشوط الأول، الذي شهد تسجيل الأهداف الأربعة للفريق، قبل أن يتراجع المستوى نسبيًا، في النصف الثاني، مع إراحة أبرز النجوم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الكبير على ضمك، مساء اليوم الخميس..