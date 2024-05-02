إلى متى هذا الوجه الحزين؟ .. رياض محرز غاضب أمام ضمك رغم الإنجاز الفريد

رياض محرز يواصل الجدل أمام ضمك..

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"إلى متى ستظل بهذا (الوجه الحزين) يا رياض محرز؟!".. سؤال يستحق أن يتم طرحه عن الساحر الجزائري، بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ضمك.

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الأهلي فاز على ضمك، بأربعة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبهذه النتيجة.. أمن الراقي مركزه الثالث، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن التعاون "الرابع"، و5 نقاط عن الاتحاد "الخامس".

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وشهدت المباراة، تسجيل محرز هدفًا من "ركلة جزاء" في الشوط الأول؛ ليحقق رقمًا فريدًا في تاريخ الفريق الأهلاوي، منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009.

وأصبح الساحر الجزائري، أول لاعب أهلاوي يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع مثلهم، في موسم رياضي واحد فقط، بمسابقة دوري المحترفين السعودي.

ووصل محرز إلى هدفه العاشر أمام ضمك، مع 12 صناعة "أسيست"، أي أنه يملك 22 مساهمة تهديفية، خلال 29 مباراة خاضها في مسابقة دوري روشن السعودي، بالموسم الرياضي الحالي.

غضب وحزن "غريب" من رياض محرز

وعلى الرغم من هذا الرقم الفريد؛ إلا أن رياض محرز ظهر "غاضبًا وحزينًا" للغاية، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام ضمك.

محرز ظهر أثناء توجهه إلى غرفة الملابس، بعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، وهو يتحدث بشكل غاضب، مع عددٍ من زملائه في الفريق الأهلاوي؛ على رأسهم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وواصل اللاعب هذه التصرفات الغريبة، عند استبداله من الملعب في الدقيقة 80؛ حيث خرج من المستطيل الأخضر وهو يضع وجهه في الأرض، مع علامات من الحزن الشديد.

ليس هذا فقط.. محرز قام برمي "الرباط الضاغط" الذي كان يضعه، وبشكل غاضب وعنيف؛ ما يؤكد شعوره بعدم الرضا.

ومن غير الواضح؛ هل رياض محرز "غاضب وحزين" من أحد زملائه أو مدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله أو أمرٍ ما حدث أمام ضمك، أم بسبب سوء مستواه في المباراة بصفة عامة؟!

والحقيقة أن محرز لم يظهر أبدًا أمام ضمك، سوى في لقطة الهدف الذي أحرزه من علامة الجزاء؛ لتكون هذه المباراة، حلقة جديدة من الأداء المتراجع للاعب، منذ انضمامه للأهلي في الصيف الماضي، رغم أرقامه الجديدة نوعًا ما.

SHAHID