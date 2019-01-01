بيل، إيسكو وأبرز لاعبي ريال مدريد المرشحين للرحيل في الميركاتو الحالي

يسعى الفرنسي زيدان للتخلص مع بعض اللاعبين في فريقه قبل غلق السوق وعلى رأسهم الويلزي بيل والإسباني إيسكو، فمن هم البقية المرشحين للرحيل عن ريال مدريد؟

حظى ريال مدريد بعدة أسابيع مميزة للغاية في بداية سوق الانتقالات عندما أعلن بشكل متتالي وفي فترة قصيرة عن ضم كل من يوفيتش، هازارد، رودريجو والفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون سابقاً، بالإضافة إلى التعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو المدافع الواعد القادم من صفوف بورتو البرتغالي، بعد أن تم الإتفاق على ضمه قبل نهاية الموسم الماضي.

أصبح الملكي مضطراً الآن لبيع بعض اللاعبين من أجل تعويض الأموال التي أنفقها لتجنب اختراق قواعد اللعب النظيف مع وجود حوالي 13 لاعب مرشح للرحيل عن المرينجي في سوق الانتقالات الحالي بسبب عدم حاجة زين الدين زيدان لهم، ونيته للاعتماد على لاعبين آخرين في نفس مراكزهم في الموسم المقبل.

أشار مصدر مسئول داخل نادي ريال مدريد في تصريحات خاصة للنسخة الإنجليزية من موقع جول بأنهم واثقين للغاية من أن الصفقات الجديدة ستضيف الكثير للفريق وأنها رفعت سقف التوقعات مجدداً بعد أن قدم الفريق موسماً سابقاً مخيباً للأمال وبالأخص في مسابقة الدوري الإسباني التي حسمها برشلونة بكل سهولة ودون أدنى مقاومة تُذكر.

لم ينتهِ سوق الفريق بعد، حيث يسعى ملك أوروبا لإضافة لاعب آخر قبل نهاية الميركاتو وتحديداً في خط الوسط ويعد الثنائي بول بوجبا وكريستيان إريكسن هم أولوية ريال مدريد في الوقت الراهن، مع وجود احتمالية ليست ضعيفة للتحرك من أجل البرازيلي نيمار الذي يسعى البلاوجرانا لإعادته لكامب نو مجدداً، لذا سيتعين على النادي التضحية ببعض اللاعبين من أجل إضافة المزيد.

تمكن الملكي في سوق الانتقالات الحالي من بيع ماركوس يورينتي إلى الروخيبلانكوس مقابل 30 مليون يورو، وكذلك المهاجم راؤول دي توماس الذي انتقل إلى بنفيكا لتعويض رحيل جواو فيلكس، ولازال مصير خاميس رودريجيز مجهولاً مع وجود اهتمام قوي من كل من نابولي وأتلتيكو مدريد بالتعاقد معه مقابل 40 مليون يورو، ولكن الكولومبي ليس المرشح الوحيد لمغادرة سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

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بالإضافة إلى يورينتي ودي توماس، تخلص ريال مدريد من لاعبين آخرين مثل ثيو هيرنانديز الذي رحل إلى ميلان الإيطالي مقابل 20 مليون يورو، وكذلك بالنسبة للكرواتي كوفاسيتش الذي قام تشيلسي بتفعيل بند أحقية الشراء بحوالي 45 مليون يورو، وتم إعارة البعض الآخر مثل ريجيلون إلى إشبيلية، لوكا زيدان إلى راسينج وأوديجارد للفريق الباسكي ريال سوسيداد، واقترب سيبايوس من الانضمام لآرسنال لموسم واحد.

بالنسبة للبيع، يسعى زيدان جاهداً لإيجاد فريق جديد للويلزي جاريث بيل الذي يحاول الفرنسي إيصال بعض الرسائل الواضحة له بأنه لا مكان له في خطط الموسم الجديد، مع وجود اهتمام من أندية الدوري الصيني بضمه ولكن يبقى الراتب الكبير الذي يحصل عليه عائق لمغادرته ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

لم يتحدد بعد موقف نافاس من المشاركة أساسياً في الموسم المقبل، ولكن الكوستاريكي لا يرغب بالرحيل لطالما لم يجد عرضاً مغرياً للرحيل عن الفريق هذا الصيف، ويعد بقاءه أمر صحي للفريق لأن ثقة الفرنسي به ستخلق المزيد من المنافسة في هذا المركز مع البلجيكي كورتوا.

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يظل وضع إيسكو معقداً بعض الشئ مع غموض مصيره ونية زيدان تجاهه وهل سيتم الاعتماد عليه أم لا، ولكن يبدو أن موقف اللاعب يعتمد على بيع الكولومبي رودريجيز الذي لا يمانع المرينجي برحيله حتى إلى أتلتيكو مدريد ولكن بشرط الحصول على ما لا يقل عن 40 مليون يورو.

في حال نجاح ريال مدريد في إزاحة كل المذكورين سابقاً عن قائمة الفريق، سيتمكن من تخفيض العدد إلى 23 لاعباً وحينها سيستطيع التعاقد مع واحد من بين إريكسن أو بوجبا ولكن هذا لا يعني أن النادي سيبيع هؤلاء اللاعبين بأي مبلغ ولكن فقط بالسعر الذين يقيموه، على أن يواصل الملكي تكوين تشكيلة شابة مليئة بالمواهب الواعدة.