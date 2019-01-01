زيدان يعلق على موقف بيل وإصابة أسينسيو بعد لقاء أرسنال

بيل شارك وسجل أمام أرسنال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن موقف الويلزي جاريث بيل لم يتغير بعد مشاركته في اللقاء الودي للفريق أمام أرسنال.

وشارك بيل وسجل في الانتصار الودي فجر الأربعاء لريال مدريد على أرسنال بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وقال زيدان بعد المباراة للمراسلين: "قدم مباراة قوية وأنا سعيد، الحديث عن الجميع، هو معنا ويستمر بالعمل، أراد المشاركة ولم أقل لا".

وأكمل: "لم أتحدث معه، هو يتدرب بشكل طبيعي، ولهذا يشارك، ولكن لم يتغير موقفه، تعرفون طبيعة الموقف".

وعن إصابة ماركو أسينسيو: "لا أعرف، تبدو خطيرة، هو في المستشفى يجري الفحوصات وسنعرف بعدها".

وحول المباراة: "أعجبني مارسيلو، هو لاعب استثنائي وقدم عرض مميز، سيبقى معنا بالتأكيد، أما ماريانو فلا أعرف، لعبنا بعشرة أمام 11 وكنا جيدين".

وكان زيدان قد صرح في وقت سابق أن بيل سيرحل عن ريال مدريد، مما أثار حنق وكيل أعمال اللاعب الويلزي.