بعد إصابة أسينسيو - هل يتغير سيناريو سوق انتقالات ريال مدريد؟

إصابة أسينسيو قد تؤثر بصورة كبيرة على خطة زيدان في الموسم المقبل

في واحدة من مساويء الفترة التحضيرية تعرض ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، لإصابة موجعة قد تحرم النادي الملكي من خدماته خلال الموسم المقبل.

أسينسيو عاد من فترة إصابة بنهاية الموسم الماضي ليجد نفسه في ثاني مباراة ودية مهدد بالغياب لأكثر من نصف الموسم إن لم يكن موسمًا كاملًا.

ملامح التوتر والقلق بدت على المدرب زين الدين زيدان الذي تمنى أن يكون الأمر هينًا لكنه لا يشعر بذلك بعد انتقال اللاعب مباشرة إلى المستشفى كما أنّ الفحوصات الأولية تشير إلى قطع كامل في الرباط الصليبي للقدم اليسرى.

ريال مدريد أعلنها رسميًا، الإصابة قطع في الرباط الصليبي وهناك عملية جراحية مما يؤكد غيابه لعدة أشهر.

إلى أي مدى سيكون غياب أسينسيو مؤثرًا على ريال مدريد في الموسم المقبل وما هي خطة زيدان للتعامل مع الأمر؟

زيدان يعلق على موقف بيل وإصابة أسينسيو بعد لقاء آرسنال 🧐👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

إيقاف الانتقالات

رغم أنّ زيدان نفى تغيير في موقف جاريث بيل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة والتقارير الصحفية تشير إلى أنّ اللاعب الويلزي حسم بالفعل مصيره في الانتقالات لكن هذا الأمر قد يؤثر على صفقات أخرى,

ربما يستمر خاميس رودريجيز بدلًا من الرحيل لنابولي أو يرفض الملكي بيع داني سيبايوس الذي سبق واستعمله زيزو في مركز الجناح.

قد يتغير مصير إيسكو وربما لا يغادر لوكاس فاسكيز، عدة أسماء سوف يضطر ريال مدريد للإبقاء عليها حتى لو على دكة البدلاء لتكون ورقة رابحة في ظل عدم وجود بيل وأسينسيو.

الأكيد أن النادي الملكي سوف ينتظر ولن يتسرع في إتمام الصفقات وفي أفضل الأحوال سوف تتأجل بضعة أيام وهذا الأمر قد يؤثر سلبًا على أرسنال الذي يحتاج لضم سيبايوس قبل انطلاق بطولة البريميرليج.

صاحب الـ 23 عامًا ذاته كان من الأسماء المرشحة للمغادرة ولكن بعد الإصابة لن يرحل دون شك ولكن الخبر السيء أنّ طول فترة الغياب قد تجعله أول الراحلين في الصيف المقبل.

مصائب قوم عن قوم فوائد

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ رودريجو قد يقضي الموسم المقبل في الكاستيا يلعب مع الفريق الثاني ولا يشارك إلا في مباريات محددوة رفقة الفريق الأول.

قد تكون إصابة أسينسيو قبلة الحياة للبرازيلي الشاب ليحجز مكانًا في الفريق الأول ويكون المعوض الرئيسي للاعب مما قد يمنحه فرصة أفضل وأكثر للعب.

هناك أيضًا براهيم دياز وفينيسيوس جونيور التي تزداد فرصهم في المشاركة لدقائق أكثر بدلًا من البقاء في دكة البدلاء أو الرحيل على سبيل الإعارة.

ريال مدريد لا يحتاج لشراء بديل لوجود أكثر من لاعب شاب في مركز أسينسيو وإنما تكون هذه فرصة جيدة لمنحهم الدقائق.

الفرصة لا تأتي مرتين

الموسم الماضي كانت فرصة ذهبية لأسينسيو ليتألق ويخرج من خانة الموهبة الشابة إلى نجم رئيسي في كتيبة ريال مدريد وذلك بعد رحيل كريستيانو رونالدو وتراجع مستوى جاريث بيل.

ولكن صاحب الـ 23 عامًا خرج ليقول إنّه "لا يستطيع جر العربة" ورفض أن يكون المسؤول عن إعادة ريال مدريد للطريق الصحيح لأن الفريق بحاجة إلى نجم حقيقي.

هذه التصريحات جعلت اللاعب يغيب لفترات طويلة عن المشاركة ولا يلعب سوى بديلًا بل وتراجعت صورته في أعين الجمهور الذي رأى فيه قبل ذلك مستقبل النادي.

الآن ماركو مصاب وربما لن يلعب الموسم بالكامل ولا أحد يعرف سيناريو شكل الفريق لكن لو سارت الأمور بطريقة جيدة فربما يكون الشاب الموهوب أول الراحلين عن "سانتياجو برنابيو".