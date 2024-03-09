بيلينجهام ولامين يامال ضاعفا أزمة أنشيلوتي.. هل بدأ ريال مدريد يشعر بالضغط؟

عنق الزجاجة الحقيقي يا ملكي..

صحيح أن ريال مدريد يبتعد بفارق مريح منذ مطلع الموسم في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وصحيح أن منافسه المباشر في السنوات الأخيرة برشلونة ليس على طول الخط منافسه المباشر في الليجا هذا الموسم بل إن الريال ينافس جيرونا، إلا أن هناك مزيدًا من الضغط يوضع في الأيام الحالية على كتيبة كارلو أنشيلوتي.

يمكن أن نرى آثار هذا الضغط في عدم الفوز بآخر جولة من جولات الدوري الإسباني بالتعادل المر مع فالنسيا، ثم عدم الفوز أيضًا على لايبزيج وانتظار التعادل 1-1 كي يحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أيضًا كان آخر انتصار لريال مدريد صعبًا على إشبيلية الذي كان قريبًا من هز شباك أندريه لونين في العديد من المناسبات، ولولا تصويبة لوكا مودريتش الرائعة لكانت الأمور ربما أصعب الآن.

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مع فوز برشلونة على مايوركا وتقليص الفارق مع ريال مدريد إلى 5 نقاط، سيتعين على كتيبة أنشيلوتي مرور عقبة سيلتا فيجو لتنفس الصعداء وتخفيف الضغوط.

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بيلينجهام ضاعف الضغوط.. ويامال أمل الخصم!

ضغوط ضاعفها إيقاف نجم الفريق جود بيلينجهام لمباراتين إثر احتجاجه على خيل مانزانو بعبارات نابية في أعقاب الهدف الملغي المثير للجدل أمام فالنسيا في الميستايا، وكذلك تضاعف الاحتقان والضغط باقتراب الكتالونيين من الصدارة ولو مؤقتًا لساعات.

من ناحية أخرى، يمر برشلونة بفترة ثبات على مستوى النتائج وإن كان الأداء متذبذبًا بعض الشيء، لكن رباعية الكتلان في خيتافي والعرض المبهر الذي تم تقديمه قبل أن ينتكس البلوجرانا أمام بيلباو بالتعادل دون هجمات تقريبًا، والإصابات المتكررة لكل من فرينكي دي يونج وبيدري، كل هذه الظروف لم تجعل برشلونة مجبرًا على نتيجة سلبية أمام جيرونا.

تألق الفتى الواعد لامين يامال كتب سطرًا جديدًا لبرشلونة هذا الموسم، يبدو أن الأمتار الأخيرة من الموسم ستكون خاصة بهذا الفتى الموهوب دون جدال، وإن كان هناك من أمل لكتيبة تشافي هيرنانديز فلن تكون إلا قدم هذا الفتى اليسرى!.

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عنق الزجاجة وسط جدول مخادع!

مباراة سيلتا تعد عنق زجاجة حقيقيًا يدرك كارلو أنشيلوتي أن عليه الخروج منه دون أي أضرار، لأن الذهاب بعد ذلك إلى المعسكر الدولي ثم مباراتين دون بيلينجهام مع فارق 5 نقاط، وفترة راحة يلتقط فيها الغريم برشلونة أنفاسه مع تناقص عدد لاعبيه الدوليين بشكل ملحوظ أمام كتيبة مدريدية تعج بالدوليين، كل هذه أشياء سيضعها أنشيلوتي في ذهنه وهو يواجه رفاق ياجو أسباس على ملعب سانتياجو برنابيو.

حين يعود ريال مدريد من التوقف الدولي سيعود أمام خصم صعب هو أتلتيك بيلباو، ولذلك لا يريد أنشيلوتي تضييع ما فعله طيلة الموسم إلى الآن بالانصياع لضغط تولد من اللا شيء أمام واحدة من أضعف نسخ غريمه برشلونة خلال القرن الحادي والعشرين!.