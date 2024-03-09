200 مليون يورو.. برشلونة يرفض تحرش باريس سان جيرمان بـ "خليفة مبابي!"

النادي الكتالوني غير مستعد للتفريط في أهم نجومه..

يرفض برشلونة بشكل قاطع أي عملية بيع لنجمه الأبرز لامين يامال، الذي كان في أقصى توهجه أمام ريال مايوركا في المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا 1-0 بهدف رائع حمل إمضاءه.

العرض الأبرز في الوقت الراهن هو من باريس سان جيرمان، الذي يستعد لرحيل كيليان مبابي المنتظر إلى ريال مدريد، ويريد تعويض تلك الخانة بنجم كبير.

الاختيار وقع على لامين يامال، الذي برغم عدم تجاوزه 16 عامًا بعد، إلا أن الفريق الباريسي مستعد لإنفاق 200 مليون يورو من أجله، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

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هذه هي الرسالة التي حملها جورجي مينديش إلى إدارة برشلونة، والتي ردت عليه بأن يامال ليس للبيع، وأن النادي يعتبره الموهبة الأعظم المنتجة من أكاديمية "لاماسيا" بعد ليونيل ميسي، خصوصًا بعد أن افتك اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية مقعدًا أساسيًا على حساب نجوم دفع فيهم برشلونة الملايين، وعلى رأسهم البرازيلي رافينيا.

لكن برشلونة بين مطرقة ذلك الرأي وسندان الأزمة الاقتصادية، النادي الكتالوني يمر بأزمة خانقة، وقد تكون موافقته على رحيل يامال بتلك القيمة بوابة للتخلص من أزمته.