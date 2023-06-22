تنطلق النسخة الثالثة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس 2023، على أن يتنهي موسم 2023-2024 من "لا ليجا" في 26 مايو 2024.
برشلونة نجح في العودة للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب لثلاثة مواسم متتالية، ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية من جديد بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي.
وسيشارك في الموسم المقبل ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، غرناطة، ولاس بالماس بالإضافة إلى ألافيس الذي تأكد صعوده بعد الفوز على ليفانتي.
وتأكد هبوط إلتشي إلى الدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز الأخير في سلم الترتيب، ولحق به كل من إسبانيول وبلد الوليد
وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023، والثاني بين 9-17 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 13-21 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 18-26 في عام 2024.
وأعلن الاتحاد الإسباني يوم الخميس 22 يونيو 2023، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
أتلتيك بيلباو
0
0
0
0
0
0
0
0
2
أتلتيكو مدريد
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ألميريا
0
0
0
0
0
0
0
0
4
إشبيلية
0
0
0
0
0
0
0
0
5
أوساسونا
0
0
0
0
0
0
0
0
6
برشلونة
0
0
0
0
0
0
0
0
7
جيرونا
0
0
0
0
0
0
0
0
8
خيتافي
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ديبورتيفو ألافيس
0
0
0
0
0
0
0
0
10
رايو فاييكانو
0
0
0
0
0
0
0
0
11
ريال بيتيس
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ريال سوسييداد
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ريال مايوركا
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ريال مدريد
0
0
0
0
0
0
0
0
15
سيلتا فيجو
0
0
0
0
0
0
0
0
16
غرناطة
0
0
0
0
0
0
0
0
17
فالنسيا
0
0
0
0
0
0
0
0
18
فياريال
0
0
0
0
0
0
0
0
19
قادش
0
0
0
0
0
0
0
0
20
لاس بالماس
0
0
0
0
0
0
0
0
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني 2023-2024
تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 1 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.
أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2023-2024؟
كلاسيكو الدور الأول سيكون في الجولة 11 لموسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد على ملعب "مونتوجيك"، يوم 29 أكتوبر 2023.
فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، يوم 21 أبريل 2024، لحساب الجولة 32 من الموسم.
جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
|ألميريا - رايو فاييكانو
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|ألعاب البحر المتوسط
|أتلتيك بيلباو - ريال مدريد
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|سان ماميس
|أتلتيكو مدريد - غرناطة
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|سيفيتاس ميتروبوليتانو
|سيلتا فيجو - أوساسونا
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|بالايدوس
|إشبيلية - فالنسيا
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|رامون سانشيز بيثخوان
|لاس بالماس - مايوركا
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|جران كاناريا
|خيتافي - برشلونة
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|كوليسيوم ألفونسو بيريز
|فياريال - ريال بيتيس
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|لا سيراميكا
|ريال سوسييداد - جيرونا
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|أنويتا
|قادش - ألافيس
|الأحد 13 أغسطس 2023
|-
|رامون دي كارنازا