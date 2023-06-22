تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

تنطلق النسخة الثالثة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس 2023، على أن يتنهي موسم 2023-2024 من "لا ليجا" في 26 مايو 2024.

برشلونة نجح في العودة للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب لثلاثة مواسم متتالية، ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية من جديد بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي.

وسيشارك في الموسم المقبل ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، غرناطة، ولاس بالماس بالإضافة إلى ألافيس الذي تأكد صعوده بعد الفوز على ليفانتي.

وتأكد هبوط إلتشي إلى الدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز الأخير في سلم الترتيب، ولحق به كل من إسبانيول وبلد الوليد

وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023، والثاني بين 9-17 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 13-21 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 18-26 في عام 2024.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم الخميس 22 يونيو 2023، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب.