بيليرين مادحًا مارتينيلي: مختلف عن الشباب وهذا سر تألقه

المدافع الإسباني يتغزل في زميله البرازيلي الشاب

أثنى مدافع آرسنال هيكتور بيليرين على موهبة زميله الشاب جابرييل مارتينيلي، واصفًا إياه بالموهبة المختلفة عن كل أبناء جيله.

وخطف المهاجم البرازيلي اليافع الأضواء في مباراة ديربي الأمس، التي جمعت فريقه بجاره اللندني تشيلسي على ملعبه "ستامفورد بريدج"، بهدف ماراثوني قطع فيه الملعب في ثوان، ليغالط الإسباني كيبا بهدف لا يتكرر كثيرًا في العمر.

وعن تألق صاحب الـ18 عامًا، قال المدافع الأيمن الإسباني "لكي نكون منصفين.. لا يوجد الكثير مثله"، في إشارة واضحة إلى أن موهبة مارتينيلي مختلفة عن باقي المراهقين.

وأضاف "يتحدثون كثيرًا عن موهبته، لكن ما لا يراه الناس هو أن جابي محترف حقيقي، إذ يحضر يوميًا التدريبات في الصباح الباكر، ويفعل كل شيء مطلوب منه كما ينبغي".

وتابع فاصل المديح "إنه أول لاعب يضغط وآخر من يلمس الكرة في الملعب، والأهداف تأتي بعد ذلك. ما أود قوله إنه يساعدنا بكل الطرق الممكنة، وأكثر شيء يستحق الثناء عليه التزامه. وهذا يساعده على الظهور بهذه الصورة".

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في الوقت ذاته، راهن على وصوله لمستوى صفوة مهاجمي العالم في المستقبل القريب إذا استمر بنفس النسق، وفي هذا الصدد قال "إذا حافظ على تركيزه داخل الملعب، فسوف يذهب بعيدًا بكل تأكيد".

وختم بيليرين بالحديث عن هدف التعادل الثاني الذي سجله قبل نهاية الديربي بدقائق قليلة، ليخرج آرسنال متعادلاً بهدفين للكل وهو بعشرة لاعبين بعد طرد دافيد لويز في الشوط الأول، قائلاً "بالطبع أنا سعيد بالهدف، لكن ما يجعلني أكثر سعادة، رؤية كل اللاعبين يدافعون على قلب رجل واحد وبهذه الروح القتالية بعد طرد زميلنا في بداية المباراة".

وأصبح مارتينيلي أول مراهق يسجل 10 أهداف مع المدفعجية، منذ أن فعلها الفرنسي نيكولا أنيلكا في أواخر حقبة التسعينات.