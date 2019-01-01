بيليرين: أرسنال يحتاج إلى خلق فرص كثيرة للتسجيل عكس المنافسين

أرسنال يواصل نتائجه السيئة هذا الموسم أمام برايتون

يعتقد هيكتور بيليرن، مدافع نادي أرسنال أن فريقه يقدم كل ما لديه في المباريات، ولكن الأمور لا تسير بشكل صحيح.

وتعرض أرسنال للهزيمة، من برايتون بهدفين لهدف مساء اليوم، في ختام مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيليرين في تصريحات عقبت اللقاء: "لا أعرف ماذا أقول، أشعر بأن كل ما نقوم به لا يخرج بشكل صحيح، لقد بذلنا قصارى جهدنا وخلقنا فرصاً للتسجيل الليلة".

وواصل: "يبدو أننا نحتاج إلى فرص كثيرة للتسجيل، بينما تسجل الفرق التي تلعب أمامنا من كل فرصة تتاح لها".

وأكمل: "لقد أعطى كل لاعب 100% من مجهوده، عندما ننزل إلى أرضية الملعب يكون الانتصار هو هدفنا، علينا أن نستمر هكذا وأنا واثق بأن النتائج ستتحسن".

وأتم تصريحاته قائلاً: "كرة القدم تشبه الحياة في بعض الأحيان، هناك فترات صعود وهبوط".

رقم سلبي لأرسنال يتحقق لأول مرة منذ عام 1977

ويستعد الجانرز، لمواجهة وست هام، مساء الإثنين القادم في ختام مباريات الجولة الـ 16 من البريميرليج.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر من جدول الدوري برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.