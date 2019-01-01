رقم سلبي لأرسنال يتحقق لأول مرة منذ عام 1977

أرسنال يعيش فترة غير جيدة هذا الموسم

تعرض أرسنال إلى هزيمة من برايتون، بهدفين لهدف في ختام مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبعد خسارة اليوم، فشل أرسنال في تحقيق الفوز خلال آخر 9 مباريات له بجميع المسابقات، لتكون هذه أسوأ سلسلة له منذ مارس 1977.

أرسنال يُخيب الآمال من جديد بهزيمة على يد برايتون

ويعيش الفريق اللندني، فترة من تخبط الأداء وتراجع النتائج، أدت إلى إقالة مدرب الفريق السابق أوناي إيمري، وتعيين ليونبيرج بدلاً منه.

وخاض ليونبيرج، مع أرسنال مباراتين تعادل في الأولى أمام نوريتش بهدفين لكل فريق يوم الأحد الماضي، ثم الهزيمة من برايتون مساء اليوم.

ويستعد الجانرز، لمواجهة وست هام، مساء الإثنين القادم في ختام مباريات الجولة الـ 16 من البريميرليج.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر من جدول الدوري برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.