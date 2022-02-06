حطم رقم حسام حسن .. أرقام مذهلة لمهاجم النصر في كأس أمم إفريقيا

انتهى مشوار الكاميرون في كأس أمم إفريقيا بحلولها ثالثًا بعد الخسارة أمام مصر في نصف النهائي والفوز على بوركينا فاسو يوم أمس في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحظي مهاجم النصر السعودي "فينسنت أبو بكر" ببطولة مذهلة مع منتخب الأسود، توجها بمساعدتهم على القيام بريمونتادا مثيرة أمام بوركينا فاسو للعودة من 3-0 إلى التعادل 3-3 ثم الفوز بركلات الجزاء الترجيحية، إذ سجل هدفين بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني.

مهاجم النصر أول لاعب يتجاوز حاجز الـ7 أهداف منذ 1998

أبو بكر استطاع إحراز 8 أهداف في نسخة 2021 من كأس أمم إفريقيا، وهو على أعتاب الفوز بلقب هداف البطولة، ليُصبح أول كاميروني يفوز بالجائزة منذ صامويل إيتو الذي فاز بهداف بطولتي 2006 و2008 برصيد 5 أهداف في كل منهما.

المهاجم الذي انضم للنصر السعودي بداية الموسم الجاري استطاع بأهدافه الـ8 تحطيم رقم حسام حسن وبينديكت ماكارثي الذي ظل صامدًا منذ كأس أمم إفريقيا 1998، إذ أصبح أول لاعب يتجاوز حاجز الـ7 أهداف في نسخة واحدة من البطولة، وقد عادل رقم لوران بوكو نجم ساحل العاج الذي أحرز 8 أهداف عام 1970، وكان على بُعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مولامبا نداي نجم الكونغو الديمقراطية، إذ أحرز 9 أهداف في نسخة 1974.

حسام حسن وماكارثي كانا قد تُوجا بلقب هداف كأس أمم إفريقيا 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو وتُوج بها منتخب مصر بقيادة مدربه الأسطوري محمود الجوهري.

كيف هي مسيرة أبو بكر مع النصر في الدوري السعودي؟

المهاجم صاحب الـ30 عامًا نجح في ترك بصمته على 8 أهداف مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ سجل 5 وصنع 3 خلال 15 مباراة.

ولم يلعب أبو بكر جميع المباريات في مركز المهاجم بل شارك أحيانًا في خانة الجناح، نظرًا لتواجد عبد الرزاق حمدالله كمهاجم متقدم، قبل رحيله بفسخ عقده وانضمامه للاتحاد.

أبو بكر من المتوقع أن يعود للرياض خلال الساعات القليلة القادمة، لكنه بالتأكيد لن يكون متواجدًا في مباراة مساء اليوم أمام الطائي، لكنه سيدعم النصر خلال المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد يوم الجمعة القادم.

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