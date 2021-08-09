بيكيه: برشلونة سيتجاوز رحيل ميسي!

رحيل ميسي عن برشلونة مؤلم، لكن برشلونة سيتأقلم.

رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة خسارة لا تعوض؛ حقيقة يدركها متابعو كرة القدم وحتى زملائه في برشلونة.

لكن مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، زميل ميسي السابق يعتقد أن فريقه سيعتاد على رحيل ميسي ويتأقلم على ذلك.

ماذا سيفقد برشلونة برحيل ميسي؟

تحدث بيكيه عن رحيل ميسي عن برشلونة وقال: "نعرف أننا دون ليو سنخسر عنصرًا مهمًا. هو أفضل لاعب في التاريخ، على مستوى الموهبة لن نكون كما كنا؛ لكن على الفريق التطور في جوانب أخرى. لاعبون عليهم الأخذ بزمام الأمور وفي النهاية أجبرنا على المنافسة ومحاولة الفوز".

وواصل بيكيه أحد قادة برشلونة "حينما يرحل عنك أفضل لاعب في العالم عليك أن تكون واقعيًا وتعرف أن جزء مهمًا جدًا يغادرك، خاصة على المستوى الهجومي؛ إذ يسجل أهدافًا كثيرة ويصنع كثيرًا مثلهم".

هل سيتأثر برشلونة برحيل ميسي؟

وتابع بيكيه "الوضع محزن عاطفيًا لنا خاصة من قضى معه وقتًا طويلًا. نعرف أن الأمر يؤلمه ويؤلمنا. وفي كرة القدم نتحدث بوضوح عن أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق".

وعبر بيكيه عن حتمية تجاوز رحيل ميسي "أعتقد أن الفريق سيتأقلم؛ لدينا لاعبون ومواهب وما نفقده هو عودة الجمهور. الأمور ستسير، نحن برشونة وسننافس في النهاية على الألقاب".

كيف رحل ميسي عن برشلونة؟

ودع ميسي زملائه وجماهير برشلونة، أمس الأحد، في كامب نو. ليو رحل بعدما أعلن برشلونة فشله في تجديد تعاقده بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وانتهى عقد ميسي بنهاية الموسم الماضي مع برشلونة؛ ليطوي صفحة من 21 سنة بين جدران النادي ما بين أكاديميته والفريق الأول الذي غادره وهو هدافه التاريخي.

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