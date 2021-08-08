"دوري سوبر ليج هو السبب في رحيل ميسي"
واصل رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، الهجوم على رئيسي برشلونة وريال مدريد، جوان لابورتا وفلورنتينو بيريز، بعد الإعلان عن رحيل ليونيل ميسي.
وأعلن نادي برشلونة عن رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الأزمة المالية التي تجتاح النادي الكتالوني.
وكان تيباس قبل يومين قد خرج وأكد أن لابورتا قد منحه الدعم لحصول الدوري الإسباني على القرض من صندوق الاستثمار CVC قبل أن يبدل قراره ويعلن رفضه للمشروع.
اختيارات المحررين
وشارك تيباس مقال نشرته "La Vanguardia" الكتالونية عبر "تويتر" يدعي أن خطة تأسيس دوي سوبر ليج هي من تسببت في رحيل ميسي وأن الدوري الإسباني ليس له يد في ذلك.
وأضاف تيباس تعليقًا وقال: "في 14 يوليو الماضي، تمت مناقشة الوثائق المتعلقة بمسألة القرض من صندوق الاستثمار CVC وتم تسليمها إلى المديرين التنفيذيين بنادي برشلونة وكان هناك رضاء تام من قبلهم وكان يشعرون بالحماس الشديد لتجديد عقد ميسي".
يذكر أن ميسي رحل عن برشلونة رغم توصل الطرفين لاتفاق لتجديد العقد، ووفقًا للابورتا، رابطة الليجا وقوانينها ولوائح اللعب المالي النظيف كانت العامل الرئيسي في إعلان رحيل ميسي.
اقرأ ايضًا:
مُحدث | الجمهور يحتشد .. ميسي يتحدث من كامب نو عن رحيله عن برشلونة
كل الدلائل تؤكد.. ميسي حسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان