جماهير برشلونة تهاجم هدافها التاريخي.. "ميسي خائن"!

ليونيل ميسي متهم بالخيانة بعد سنوات من الوفاء لبرشلونة.

لم تشفع السنوات التي قضاها الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة له؛ الجماهير غاضبة من رحيله الذي لم يكن له يد فيه بل اتهمته بالخيانة.

سيرحل ميسي عن برشلونة بعد فشل تجديد عقده مع الفريق الذي قضى في صفوف ناشئيه وفريقه الأول ما يقرب من 21 سنة.

ماذا كتبت جماهير برشلونة خارج كامب نو؟

كتب بعض من جماهير برشلونة خارج ملعب كامب نو عبارة "ميسي خائن".

الكلمة الغاضبة بعد رحيل ميسي سارعت إدارة برشلونة بإزالتها؛ فليونيل ميسي سيكون موجودًا في كامب نو بعد قليل لعقد مؤتمر صحافي.

ميسي خائن! 😱



أحد جدران ملعب الكامب نو من الخارج. 🤯



إدارة برشلونة قامت بإزالتها على الفور! 👏 pic.twitter.com/vmAbS7nz8A — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2021

لماذا رحل ميسي عن برشلونة؟

رحيل ميسي لم يكن بإرادته هذا ما أكده رئيس النادي جوان لابورتا الذي قال إنه كان متفقًا مع النادي على التجديد لكن الأزمة المالية للنادي ستحول دون قيده.

انتهى عقد ليو بنهاية الموسم الماضي مع برشلونة ومنذ الخميس الماضي والنادي الإسباني أعلن في بيان رسمي رحيله عن الفريق الذي يحمل لقب هدافه التاريخي.

وتقرب التقارير بين ميسي والانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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