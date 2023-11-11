"أكاذيب خطيرة" .. تيباس يرد على خطبة بيريز ويتهمه بالكذب!

خطبة رئيس الملكي تثير الجدل

رد رئيس الليجا الإسبانية خافيير تيباس على تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز المثيرة للجدل أثناء الجمعية العمومية السبت.

واستغل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الجمعية العمومية للنادي الملكي ورد على نظيره في برشلونة جوان لابورتا، كما ناقش بيريز عدة أمور هامة خلال خطبته المطولة في الجمعية، ويمكنك قراءة بقية الأجزاء هنا وهنا.

وقال تيباس عبر منصة X: "استمع لما يقوله بيريز، يكرر نفس الكلام على التلفاز أمام المشتركين والمشاهدين الصغار في السن عام بعد الآخر، والذي يظهر أن هو وإدارته لا يعرفون ماذا يحدث".

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وأتبع: "يقول أكاذيب خطيرة عن الليجا وحول زيادة راتب الرئيس، لقد كذب عن شفافية الليجا وحقوق البث، يريد أن تدور كل الأمور حوله فقط".