بيريز يوجه رسالة خاصة لبنزيما ويخرج بتلميح عن مستقبل أنشيلوتي!

أبدى رأيه كذلك في تألق جود بيلينجهام

قام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بتوجيه رسالة خاصة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي.

بنزيما رحل عن ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية متوجهًا إلى الاتحاد، بعد مسيرة طويلة قضاها مع النادي الإسباني من 2009 وحتى 2023.

وقال بيريز في المؤتمر الخاص بالجمعية العمومية السنوية للنادي:"أريد أن أقول وداعًا لواحد من عظماء ريال مدريد، الجماهير لن تنساك أبدًا، لقد كنت لاعبًا نجح في كتابة حقبة رائعة مع ريال مدريد، لاعب نادر ولن يتكرر".

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وأما عن تألق جود بيلينجهام مع الفريق:"المجموعة الحالية من اللاعبين خططنا لها منذ سنوات، هدفنا كان الجمع بين الخبرة والشباب، ونتيجة لذلك جلبنا بيلينجهام الذي يبلغ من العمر 20 سنة ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، هو قائد المنتخب الإنجليزي والطريق مفتوح أمامه ليصبح أسطورة لريال مدريد".

وأضاف:"استعدنا كذلك هذا العام كل من فران جارسيا وخوسيلو وبراهيم دياز، جلبنا أيضًا جولر وكيبا الذي شارك في أكثر من 100 مباراة الدوري الإنجليزي، معهم سنواصل الحفاظ على أحلام البرنابيو حية بجانب كامافينجا وفالفيردي ورودريجو وفينيسيوس جونيور".

وعن إصابتي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو:"دعمي من هنا لهما، اثنان من أفضل اللاعبين في العالم وعانا من أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي رياضي".

وتطرق كذلك عن رأيه في مستوى الفريق في إشارة لإمكانية بقاء كارلو أنشيلوتي:"فزنا بدوري أبطال أوروبا 5 مرات في آخر تسع مواسم وبلغنا الدور نصف النهائي بكل المناسبات، لا ينبغي لأحد أن يشكك في محاولتنا مرة أخرى هذا العام، لا أحد يشعر بالتشبع الكامل والرضا في ريال مدريد، هذا الفريق بقيادة أنشيلوتي يمثل قيم النادي بطريقة مثالية".

وفي سياق منفصل أشاد بيريز بالطريقة التي تخطى بها ناديه أزمة كورونا، مشيرًا إلى وصول الإيرادات هذا الموسم إلى 843 مليون يورو وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% عن الموسم الماضي، بالإضافة لمساهمة في الضمان الاجتماعي بمبلغ 342 مليونًا أي 40.5% من إجمالي الإيرادات.