بيريز: انتظروا سخافة دوري الأبطال، والاتحاد الأوروبي سيقود اللعبة للإفلاس!

غضب من رئيس ريال مدريد على سياسات اليويفا

شن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، هجومًا عنيفًا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب الطريقة التي يُدير بها الأمور السنوات الأخيرة.

بيريز ظهر أمام أعضاء النادي اليوم، السبت، في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، من أجل مناقشة العديد من القضايا التي تخص العملاق المدريدي بشكل عام.

وقال رئيس ريال في حديثه عن اليويفا:"إنهم يهتمون فقط بمصالح أولئك الذين يحكمون هذا النظام، الاتحاد الأوروبي يدير اللعبة دون شفافية أو ابتكار، ودون معرفة كيفية التعامل مع الرياضات المتنامية باستمرار التي تجذب جمهورًا أصغر سنًا، شركة كوداك كانت رائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي، لكنها أفلست لفشلها في تطوير نفسها، كرة القدم لا تختلف عن هذه الشركة".

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وأضاف:"يعاني دوري السوبر ليج من حملات تلاعب مستمرة، بالادعاء بأننا نريد مغادرة المسابقات الوطنية وهذا غير صحيح، البطولة ستكون متوافقة وهدفها الوحيد هو تعزيز كرة القدم الأوروبية دون امتيازات أو استثناءات".

وواصل حديثه:"في العام القادم يتغير دوري أبطال أوروبا نحو صيغة غير عادية وسخيفة بدون معنى كروي، بدوم مباريات ذهابًا وإيابًا ومع المزيد من المواجهات، أمر سخيف".

وتابع:"كرة القدم تعاني من أزمة خطيرة وغير مسبوقة، إما أن نتعامل مع الوضع وإلا لن تستمر بالصورة التي نعرفها الآن، المشكلة الرئيسية هي سلسلة من المسؤولين الذين لا يفكرون في المشجعين، لذلك أصبح دوري السوبر مهمًا أكثر من أي وقت مضى للنهوض بالأندية، لأنه سيقدم أفضل نسخة ممكنة من اللعبة".

وحرص رئيس ريال مدريد كذلك على شرح الشكل الجديد لسانتياجو برنابيو والإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها، مثل السقف القابل للطي للهروب من الطقس غير الملائم في 15 دقيقة فقط بالإضافة للمرافق التي تساعد على تحسين وضع النادي ماليًا.