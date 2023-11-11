"دفعوا 8 مليون يورو" .. بيريز يرد بقوة على لابورتا وقضية نيجريرا!

تصريحات ساخنة من رئيس ريال مدريد

استغل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الجمعية العمومية للنادي الملكي ورد على نظيره في برشلونة جوان لابورتا.

بيريز ناقش عدة أمور هامة خلال خطبته المطولة في الجمعية، ويمكنك قراءة بقية الأجزاء هنا وهنا.

ورد بيريز على تصريحات لابورتا السابقة بخصوص تأثير الفريق الملكي النفسي وقال: "الصحيح قول نفسية مدريد العالمية لأن جماهيره تنتشر حول العالم ونحن من أسس فيفا والبطولة الأوروبية للأبطال وأفضل نادي بالقرن العشرين وبنفس الطريق للقرن الحالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نملك إرثاً كبيراً من برنابيو، حققنا 14 لقباً أوروبياً وهذا أمر لم يحققه بقية الفرق، المدريدية العالمية ظاهرة يجب دراستها وصعب مضاهاتها، هذا ريال مدريد الأعظم في التاريخ".

وعن قضية نيجريرا: "الأمر بيد القضاء ولكن ليس طبيعياً دفع 8 مليون يورو، ولهذا تقدم النادي بالاتهام ونعتبر نفسنا مصابون".