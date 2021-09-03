بيانيتش يروي "مهازل" كومان في برشلونة: رأيت أقبح الأشياء معه!

تصريحات نارية من النجم البوسني..

بمجرد أن خرج من برشلونة، فتح ميراليم بيانيتش النار بكل قوة على مدربه السابق رونالد كومان، واتهمه بأنه لم يحترمه أو حتى يواجهه بأسباب استبعاده من المشاركة باستمرار.

وكان بيانيتش قد خرج من جحيم كومان واتجه إلى الدوري التركي، وبالتحديد إلى بشكتاش لمدة عام على سبيل الإعارة مع عدم وجود خيار الشراء.

ومنذ الوهلة الأولى التي وصل فيها بيانيتش إلى برشلونة وأتى كومان لتدريب الكتلان، كان البوسني خارج حساباته بالكامل ولم يشارك إلا قليلًا رغم وجود مكان له في التشكيل الأساسي.

ماذا قال بيانيتش عن كومان؟

تصريحات بيانيتش النارية بدأها "لم أستطع تقبل الموقف الذي مررت به العام الماضي، كان واضحًا بالنسبة لي أنني لا أريد ذلك، فأنا لاعب كرة القدم أحب اللعب دائمًا كثيرًا وهذا ما يتسبب في سعادتي".

كما أضاف "أردت هذا التحدي (الانتقال إلى برشلونة) وآمنت أن هذا الوقت المناسب له، لكني وجدت نفسي أمام مدرب لا أفهمه، الحقيقة حتى الآن ما زلت لا أفهم ما الذي يريده بالضبط مني! لم يحاول شرح أي شيء لي".

"في كل موسم تحتاج إلى 17 أو 18 لاعبًا للفوز بالبطولات، لكن بالنسبة لكومان كان الوضع مختلفًا، لقد كانت طريقة غريبة جدًا في التواصل بينه وبيني، إنها المرة الأولى التي يحدث لي شيء مثل هذا".

"أعتقد أن لديّ علاقة جيدة مع كل المدربين الذين عملت معهم، لم أواجه مشاكل في أي فريق، لا أعرف ماذا حدث في برشلونة، كومان لا يريد المسؤولية ولا يريد المواجهة لأنه لا يعرف كيف يدير ذلك."

واستمر بيانيتش في حديثه الناري "كلاعب، أنت تحتاج إلى الثقة والحوار وأن تخبر بمختلف القرارات، لكن لم يحدث ذلك لي أبدًا في برشلونة." ثم قال ردًا على سؤال إذا ما كان كومان قد أهانه "نعم، بالتأكيد".

"لم يكن يأتي ليشاهد تدريبات البدلاء، بالنسبة لي هذا تقليل من الاحترام، إنه أكثر الأشياء قبحًا بالنسبة لي، لم يكن الأمر سهلًا لأولئك الذين لا يلعبون منا، بالنسبة لي وجدت طريقًا آخر للقتال واللعب الآن."

ما رأي بيانيتش في تهميشه لأسباب تكتيكية؟

"إنه السؤال الذي يسأله لي الجميع، الجميع يريد أن يعرف سبب ما حدث لي، أنا كذلك أريد أن أعرف!"

وتابع "كنت مستعدًا للعب في أي مركز، لكنه لم يخبرني ما يريده مني، لم يكن لدي موقف واضح، لقد عملت جيدًا ولكنه لم ينظر إلي منذ البداية".

"لعبت جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، فزنا 2-0 في تورينو ثم استبعدت من الليجا، لذلك من الصعب جدًا فهم ما يريده هذا المدرب منك سألت لماذا حدث لي ذلك؟ ربما يريد شيئًا آخر مني، التواصل مهم من أجل مصلحة الفريق، لكنه رد بأن ذلك مجرد تناوب!"

"لم يكن لديه أي مواجهة معي، لم يحدث شيء سيء بيننا، ولا في التدريب أو بشكل فردي، ليس لدي أي تفسير لما حدث، كنت أود أن يخبرني في وجهي أنه لا يريدني، حقًا إنه أمر معقد لي"

هل يعود بيانيتش لبرشلونة بعد بشكتاش؟

لم يغلق بيانيتش الباب في وجه العودة إلى برشلونة، حيث قال "لديّ عقد، لطالما تحدث بإيجابية عن النادي وأردت اللعب هناك، كانت مشكلتي مع المدرب فحسب".

وواصل "لا أندم على الذهاب إلى برشلونة، كافحت طوال حياتي ومسيرتي، أنا طموح للغاية وأحب التنافس، لقد وصلت إلى مستوى يوفنتوس وبرشلونة في النهاية".

وأتم "أعلم أنه يمكنني اللعب في برشلونة، فهم لم يمنحوني الفرصة للمنافسة أو للانضمام إلى مجموعة أو للمساعدة أكثر".

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