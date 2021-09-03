دي يونج يوجه رسالته الأولى لبرشلونة: أثق في قدراتي وكومان يؤمن بي!

ويتحدث عن علاقته ببقية لاعبي البرسا..

لم يخفِ لوك دي يونج سعادته الكبيرة بارتداء قميص برشلونة في العام المقبل، وأكد على ثقته بنفسه وكذلك بمدربه رونالد كومان، وألمح إلى رغبته في الاستمرار لفترة أطول داخل كامب نو.

وضم برشلونة الدولي الهولندي إلى صفوفه بعد أن فشل في التعاقد مع مهاجمين عدة، لينتهي بهم المطاف إلى دي يونج الذي سيدفع إشبيلية نسبة من راتبه خلال الإعارة في العام المقبل.

ومن المقرر أن يقدم برشلونة دي يونج الأسبوع المقبل إلى جماهيره في مؤتمر رسمي، ولكن تحدث اللاعب للمرة الأولى إلى الصحافة عن تجربته الجديدة المرتقبة في كتالونيا.

ماذا قال دي يونج عن تجربته الجديدة مع برشلونة؟

اللاعب بدأ حديثه قائلًا "بالنسبة لي إنها خطوة مهمة للغاية، إنها فرصة عظيمة أن ألعب في هذا النادي العظيم الذي هو الأعظم في العالم، إنه أمر حقًا لا يصدق".

كما أضاف "آمل أن أؤدي بشكل جيد مع الفريق وكذلك الجماهير، آمل أن أتمكن من إظهار ما لدي من قدرات، أعرف أن الأمر لن يكون سهلًا هنا".

وتابع متحدثًا بثقة كبيرة "أعرف القدرات التي أمتلكها جيدًا وآمل أن ألعب دورًا هامًا بالنسبة للفريق، أنت أبدًا لا تعرف ما يمكن أن يحدث في المسقبل".

ماذا قال دي يونج عن رونالد كومان؟

أما عند سؤاله عن علاقته برونالد كومان، فقال "لطالما كانت لديّ علاقة جيدة معه من المنتخب الهولندي، تحدثنا عديد المرات عن التكتيكات وأشياء أخرى في كرة القدم".

وواصل "بالنسبة لي، كومان مدرب للغاية وأنا أعرف أنه يثق بي وبالقدرات التي أمتلكها، إنه لمن الرائع أن أذهب إلى برشلونة وأعمل مع مرة أخرى".

"أخبرني أنه يريد نوعًا آخر من المهاجمين وهو يعرف ما لديّ، أنا بالنسبة له مختلف عن بقية اللاعبين الموجودين في مركزي ببرشلونة."

ماذا قال دي يونج عن لاعبي برشلونة؟

كما كشف دي يونج عن علاقته بثلاثي برشلونة ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج ومارك أندريه تير شتيجن..

دي يونج قال "لديّ علاقة جيدة مع ممفيس، أعرفه من منتخب هولندا وأيندهوفن، فرينكي أيضًا تعاملت معه في المنتخب الوطني".

وأردف "لطالما كنت على اتصال جيد بممفيس في أرض الملعب، آمل أن نكرر ذلك في برشلونة أيضًا".

وأتم "أحب الطريقة التي يلعب بها فرينكي كرة القدم، هو لاعب رائع، أنا متحمس للعب مع الجميع في برشلونة، أعرف شتيجن من فترتي في مونشنجلادباخ".

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