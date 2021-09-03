زميله السابق : ميسي سيفوز بدوري الأبطال مع باريس ويعود إلى برشلونة !

الأمر يبدو غريبًا لرؤيته بقميص النادي الفرنسي

يؤمن خوان رومان ريكيليمي نجم منتخب الأرجنتين وفياريال السابق، أن مواطنه ليونيل ميسي سيعود مرة أخرى إلى برشلونة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ميسي رحل عن النادي الكتالوني في شهر أغسطس الماضي، وانتقل إلى باريس سان جيرمان، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها برشلونة.

ريكيلمي الذي سبق أن لعب بجوار ميسي في الأرجنتين، تحدث لشبكة "ESPN" الأمريكية عن هذه الخطوة الهامة في حياة مواطنه.

وقال النجم الأرجنتيني الذي يعمل حاليًا كنائب لرئيس نادي بوكا جونيورز:"أتمنى أن يستمر ميسي في الاستمتاع مع باريس، رغم أن الأمر يبدو غريبًا نوعًا ما في البداية".

وأضاف:"نحن في حالة من الحماس لرؤية تجربته الجديدة بجوار نيمار وكيليان مبابي، إذا لم يحققوا دوري أبطال أوروبا الآن فلن يفوزوا به أبدًا".

وتابع:"أعتقد أن ميسي سيفوز بدوري الأبطال مع باريس وبعدها سيعود مرة أخرى إلى برشلونة بيته القديم من أجل الاعتزال هناك".

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يذكر أن ميسي البالغ من العمر 34 سنة، شارك للمرة الأولى مع باريس يوم 29 أغسطس الماضي في الفوز على ريمس 2/0، لكنه دخل كبديل لمدة 24 دقيقة ولم يسجل أي أهداف.