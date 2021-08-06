بوسكيتس يتوجه لمنزل ميسي.. زيارة وداع أم محاولة لإصلاح الأمور؟

سيرجيو بوسكيتس يزور ليونيل ميسي في منزله بعد يوم من الإعلان عن انتهاء علاقته مع برشلونة.

لا تزال أصداء رحيل ليونيل ميسي رسميًا عن برشلونة مستمرة، حيث لم يستوعب لاعبو النادي الكتالوني حتى الآن فشل مفاوضات التجديد بين النادي واللاعب الأرجنتيني.

وأعلن برشلونة مساء الخميس في مفاجأة من العيار الثقيل انهيار مفاوضات تجديد عقد ميسي، رغم توصل الطرفين لاتفاق، إلا أن مشاكل هيكلية واقتصادية حالت دون توديع العقد الجديد.

وعقد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مؤتمرًا صحفيًا صباح الجمعة شرح خلالها كافة الأمور المتعلقة بقرار إنهاء مفاوضات تجديد عقد ميسي، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها النادي الكتالوني حاليًا.

ما هو رد فعل لاعبي برشلونة على رحيل ميسي؟

لاعبو برشلونة لا يزالون في حالة من الصدمة بعد إعلان رحيل ميسي، ويحاولون استيعاب الأمر.

قناة "لا سيكستا" الإسبانية أكدت أن معظم لاعبي برشلونة تمكنوا من التهرب من الصحفيين والمشجعين لزيارة ميسي في منزله، ليعرفوا بأنفسهم ما حدث مع الأرجنتيني في الساعات الماضية.

وكشفت القناة الإسبانية أن آخر من زار ميسي في منزله هو سيرجيو بوسكيتس، الذي أصبح القائد الأول في برشلونة بعد رحيل الأرجنتيني.

ولم تتمكن القناة الإسبانية من التعرف على سر زيارة بوسكيتس إلى منزل ميسي، لكنها لن تخرج من كونها إما زيارة وداع، أو محاولة للتوصل إلى حل للأزمة وحثه على الاستمرار في برشلونة.

ما هي رسالة بوسكيتس إلى ميسي؟

ويبدو أن بوسكيتس يعي أن الصلة بين برشلونة وميسي قد انقطعت تمامًا إلى غير رجعة، حيث نشر رسالة ودع فيها قائده السابق عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وجاء في رسالة بوسكيتس: "ما زلت أحاول استعياب الأمر وأعرف أن ذلك صعب، لا يسعني إلا أن أشكرك على كل ما فعلته للنادي ولأولئك الذين رافقوك في هذه السنوات، وعلى وجه التجديد نحوي".

وأضاف: "لقد أتيت إلى برشلونة كطفل والآن أنت أفضل لاعب في التاريخ، بعد أن جعلت هذا النادي ينمو إلى المستوى الذي يستحقه، وصنعت التاريخ بشكل فردي وجماعي".

وأكمل بوسكيتس: "يمكنني دائمًا أن أقول إنني لعبت وشاركت العديد من اللحظات معك، معظمها جيدة جدًا، وكنت محظوظًا للتطور إلى جانبك، واستمعت باللعب إلى جوارك طوال 13 موسمًا".

واختتم بوسكيتس رسالته: "سأفتقدك كثيرًا، لا يسعني إلا أن أتمنى لك ولعائلتك الأفضل لأنك تستحق ذلك، سأفتقدك".

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