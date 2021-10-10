بوسكيتس: الحكم اعترف بتسلل مبابي وأخبرني لماذا احتسب الهدف!

سيرجيو بوسكيتس يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين حكم نهائي دوري أمم أوروبا بين إسبانيا وفرنسا.

كشف سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب برشلونة ومنتخب إسبانيا عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين حكم مباراة بلاده ضد فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوسكيتس عقب اللقاء الذي انتهى بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف وحيد، وكان الهدف الثاني للديوك قد أثار الجدل.

ما الذي قاله بوسكيتس عن تسلل كيليان مبابي؟

وقال بوسكيتس: "قال الحكم لنا أن إريك جارسيا أراد لعب الكرة، وهذا ما جعل حالة التسلل تُقتل".

وأضاف: "جارسيا أراد أن يلعب الكرة لأنها كانت ستصل إلى كيليان مبابي الذي كان متسللًا بالفعل، لذلك فهذا الأمر غير منطقي".

وينص القانون بالحرف على منح المهاجم الأفضلية في حالة ارتدت أو انحرفت الكرة من قائمي المرمى أو العارضة أو اللاعب المنافس أو في حالة إنقاذ الكرة عن عمد من قبل الخصم.

ولا تنطبق القوانين بكل تفاصيلها على هدف مبابي، حيث لم يتم الحديث عن وجود اللاعب في التسلل قبل لمس اللاعب الخصم للكرة، حيث كان مبابي متسللًا بالفعل لحظة خروج الكرة من زميله في منتخب فرنسا.

ما الذي قاله بوسكيتس عن أداء إسبانيا في المباراة والبطولة؟

وأردف: "علمنا أن فرنسا منتخب خطير للغاية، لذلك حافظنا على الكرة لأطول وقت ممكن، وكنا أفضل عندما قلبوا النتيجة".

وأنهى كلماته: "يجب أن نقدر وصولنا للنهائي ويجب أن نحافظ على الحالة الإيجابية بيننا، وأن نطور من أنفسنا في الفترة القصيرة التي تسبق كأس العالم وهو الذي نريد تحقيقه".

جدير بالذكر أن حالة كبيرة من السخط كانت قد سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عقب قرار الحكم حيث تم الهجوم عليه بضراوة.

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