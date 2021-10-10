الكلاسيكو خارج إسبانيا.. تيباس يكشف حقيقة الأمر

شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على استحالة إقامة مباراة "الكلاسيكو" بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة خارج بلاده.

تيباس علق من جديد على إمكانية إقامة مباراة "الكلاسيكو" خارج إسبانيا، وذلك في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

تيباس تحدث خلال تصريحاته عن عدد من الأمور، أبرزها السوبرليج، وخطورة الأندية المملوكة للدول مثل باريس سان جيرمان الفرنسي على كرة القدم.

ماذا قال تيباس عن السوبرليج؟

رئيس رابطة الدوري الإسباني بدأ تصريحاته بالحديث عن دوري السوبر الأوروبي، أو ما يُعرف بـ"السوبرليج".

وقال تيباس: "كلما كانت البطولات المحلية أقوى، قلت الفرص المتاحة لمثل تلك المشاريع".

وأضاف: "يجب تقسيم الدخل بشكل أفضل بين الأندية، ومن الضروري أن يكون الاستثمار بشكل أفضل في هيكلة كرة القدم".

ما هو رأي تيباس في إقامة "الكلاسيكو" خارج إسبانيا؟

تيباس تطرق للحديث عن مباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة بقوله: "كل المباريات مهمة، لكن الكلاسيكو هو الأكثر أهمية".

وأضاف: "علينا تطوير صورة العلامة التجارية لمثل هذا النوع من المباريات، والتي تتم مشاهدتها في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "أعتقد أنه من الصعب إقامة الكلاسيكو خارج إسبانيا، ليس هذا هو نوع المباريات التي يمكن أن يحدث ذلك فيها، هناك حاجة للمشجعين في الملعب".

وأكمل: "يمكن إقامة مباريات أخرى، لكن لا ينبغي إقامة أن يخرج الكلاسيكو من ملاعبه المعتادة".

ما هي خطورة الأندية المملوكة للدول؟

تيباس اختتم حديثه بالتطرق إلى تحول بعض الأندية لملكية عدد من الدول، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وخطورة ذلك على الوضع الحالي لكرة القدم.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "لقد تحدثت عدة مرات عن ذلك، إنهم يشكلون خطورة كبيرة على كرة القدم".

واختتم تيباس تصريحاته قائلًا: "الدخل في باريس سان جيرمان يتجاوز فاتورة المرتبات، ولا يمكن لأحد أن يصدق أن لديهم دخلًا أعلى من مانشستر يونايتد".

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