لماذا احتُسب هدف مبابي؟ وما هي تعديلات قانون التسلل الجديدة؟

في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا ماذا يقول قانون التسلل الجديد ولماذا تم احتساب هدف كيليان مبابي في منتخب إسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية..

حالة من الذهول أصابت كل متابعي كرة القدم حول العالم بعد احتساب هدف كيليان مبابي في شباك منتخب إسبانيا رغم وجوده في وضعية تسلل، والذي أهدى به لقب دوري الأمم الأوروبية لمنتخب فرنسا بملعب سان سيرو.

ما زاد الذهول هو وجود تقنية الفيديو في المباراة، ومع ذلك ورغم أنها أخذت بعض الوقت في المراجعة أقرت بصحة الهدف، في وقت بدا فيه مبابي متخطيًا آخر مدافع إسباني بوضوح شديد.

قانون التسلل هو أحد أكثر القوانين إثارة للجدل عمومًا في لعبة كرة القدم، ومع تقنية الفيديو ازداد هذا الجدل خصوصًا وأن الفار كان يحتسب حالات تسلل بسنتيمترات قليلة مما اعتبره البعض يفسد متعة كرة القدم.

فضيحة تحكيمية وسرقة واضحة .. ردود فعل غاضبة من هدف مبابي "التسلل"

اليوم الحالة تبدو مختلفة، فالتقنية منحت الأفضلية للمهاجم البعيد بوضوح عن الدفاع، فما السر خلف هذا القرار؟ جول يصحبكم في رحلة حول الأمر.

لماذا تم احتساب هدف مبابي في منتخب إسبانيا؟

يعتمد احتساب قرار التسلل على بعض العوامل الأخرى غير موقف تواجد اللاعب، وهذا يتضح جليًا فيما تقوله المادة 11 من قانون كرة القدم.

القانون يمنح المهاجم الأفضلية في حالة الحصول على فرصة من خلال لعب الكرة أو التداخل مع اللاعب المنافس عند حدوث التالي:

ارتدت أو انحرفت الكرة من قائمي المرمى أو العارضة أو اللاعب المنافس.

إنقاذ الكرة عن عمد من قبل اللاعب المنافس وأن اللاعب الذي في موقف تسلل ويستلم الكرة من اللاعب المنافس الذي يقوم بلعبها متعمدًا (باستثناء إنقاذ متعمد من قبل اللاعب المنافس) يعتبر هذا حصولًا على فرصة.

أما ما تعنيه كلمة إنقاذ فهو قيام اللاعب بإيقاف أو محاولة إيقاف الكرة المتجهة إلى داخل المرمى أو قريبة للغاية منه بأي جزء من جسده باستثناء اليد أو الذراع.

بالتبعية، رأى حكم المباراة أن الكرة قد ارتطمت في مدافع إسبانيا إريك جارسيا قبل أن تصل إلى مبابي، وبسبب عودة الكرة للمهاجم الفرنسي من المدافع الإسباني تعتبر كحالة جديدة ولا يوجد تسلل.

هل هدف مبابي في إسبانيا صحيح؟

قانون كرة القدم في هذه اللقطة يتحدث بصورة أساسية عن خطأ من اللاعب سواءً في تشتيت الكرة أو تمريره بصورة غير متعمدة، هذه الحالة تواجدت في مباراة برشلونة وغرناطة العام الماضي في هدف أنطوان جريزمان.

مدافع غرناطة حينها عكف على إخراج الكرة ولكنه مررها بصورة خاطئة وأتت لجريزمان أمام المرمى فأحرزها، هذه حالة لا جدال فيها، أما لقطة مباراة إسبانيا وفرنسا مختلفة بعض الشيء.

لم يكن جارسيا يحاول تمرير الكرة أو تشتيتها، هو تحرك في المسار الطبيعي لأي مدافع لإيقاف الكرة، بالتالي لمسته لم تكن مماثلة لمدافع غرناطة مثلًا، وعلى هذا الأساس من المفترض ألا تحتسب كفرصة جديدة.

في النهاية يظل الأمر تقديري لحكم المباراة في المقام الأول، وقد أتى الرد من تقنية الفيديو بأن لمسة جارسيا تجعل الهدف صحيحًا.