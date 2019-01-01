بوتشيتينو يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بفضل مباراة ليفربول

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بتواجده في لقاء ليفربول اليوم بالجولة العاشرة.

دخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير اللندني تاريخ الدوري الإنجليزي بمواجهة فريقه اليوم أمام نظيره ليفربول.

وتعد مباراة اليوم هي رقم ٢٠٠ للمدرب الأرجنتيني في الدوري الإنجليزي رفقة فريق توتنهام ليدخل قائمة خاصة من المدربين الذين وصلوا لهذا الرقم مع فريق واحد فقط.

وأصبح بوتشيتينو هو المدرب الحادي عشر الذي يصل لذلك العدد من المباريات رفقة فريق واحد بالدوري الإنجليزي منذ انطلاقه.

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وتضم القائمة عددًا كبيرًا من المدربين أصحاب التاريخ العريق على رأسهم أليكس فيرجسون وأرسين فينجر وبراين كلوب وديفيد مويس.

وكان بوتشيتينو قد تولى إدارة فريق توتنهام هوتسبير في مايو من عام ٢٠١٤ بعدما رحل عن تدريب ساوثامبتون.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٢ نقطة بثلاث انتصارات وثلاث تعادلات.