كلوب يدافع عن فابينيو ويدعو للحذر من توتنهام

مواجهة ساخنة بين الثنائي على ملعب أنفيلد

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بنجم وسطه البرازيلي فابينيو، قبل مواجهة توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

العديد من الأقاويل أثيرت مؤخراً حول اللاعب، بسبب المستوى الذي وصل إليه بعد البداية السيئة بخط وسط الريدز.

كلوب قال عن لاعبه:"كان من الواضح حاجة خط الوسط للتأقلم، وبالتحديد فابينيو الذي اعتاد التواجد في خطة بها 6 لاعبين وسط بثلاثي مزدوج".

وأضاف:"من الطبيعي أن تبدأ التساؤلات عندما نتعاقد مع أي لاعب ولا يقدم المستوى المطلوب، ولكن ما نقص فابينيو كان الوقت فقط، هو ليس مجرد قاطع كرات بل لاعب كرة قدم عظيم".

وتابع:"هو يسافر في العطلات الدولية ولا يلعب، لا أريد إثارة الجدل في البرازيل ولكن علينا حمايته ولن أقول المزيد".

وأما عن اللعب ضد توتنهام:"ستكون مباراة بين فريقين رائعين، لن نتمادى في الثقة بالنفس، لأننا نعلم قوتهم ورغبتهم في الفوز".

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واستكمل:"لا يمكنني الحكم على وضعهم الحالي، إنها كرة القدم، لم ينسوا اللعبة، لديهم هاري كين وسون وديلي ألي وإريكسن، من الصعب فهم ما يحدث من الخارج".

الصداع في اختيار اللاعبين بعد تألق آدم لالانا وأليكس تشامبرلين:"بكل تأكيد لا، أشعر بسعادة كبيرة جداً بسبب تأثير البدلاء أمام مانشستر يونايتد وجينك وهذا ما أحب رؤيته".

يذكر أن ليفربول يلعب ضد توتنهام وهو في المركز الأول بجدول البريميرليج بـ25 نقطة، بينما يأتي سبيرز بالمركز السابع بـ12 نقطة.