بوتشيتينو يحدد موعد الظهور الأول لميسي مع باريس سان جيرمان

اللحظة التي تنتظرها جماهير باريس سان جيرمان تقترب.

لن تنتظر جماهير باريس سان جيرمان لرؤية نجمها الجديد ليونيل ميسي يلعب بقميص فريقها.

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، حدد موعدًا لظهور ميسي والذي قد يكون قبل التوقف الدولي.

متى سيظهر ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان؟

مدرب باريس تحدث عن لاعبه الجديد وقال لشبكة ESPN الأرجنتينية: "كان أسبوعًا جيدًا لليو في التدريبات. الأسبوع المقبل سيكون طويلًا لكن الأمور ستكون على ما يرام. نأمل أن يكون معنا ويشارك منذ البداية".

تصريح ماوريسيو يؤكد على ما قاله مصدر لموقع "جول" أن الظهور الأول لميسي سيكون أمام ريمس. تابع التفاصيل من هنا.

وتغلب باريس على نادي بريست 4-2 أمس الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكانت مبيعات تذاكر مباراة الأمس قد ارتفعت على أمل رؤية الظهور الأول لميسي مع باريس.

وسيحل باريس ضيفًا على ريمس يوم الأحد المقبل في رابع جولات البطولة الفرنسية قبل التوقف الدولي.

هل يعارض باريس سان جيرمان انضمام ميسي لمنتخب بلاده؟

وقال المدرب الأرجنتيني عن اختيار ميسي للتوقف المقبل: "لم أتحدث بعد مع المنتخب الأرجنتيني. لكنهم يعرفون أنني مؤيد لاختياره وأننا هنا سنساعد ليس فقط المنتخب الأرجنتيني بل كل لاعبينا الدوليين".

وستلعب الأرجنتين التي يحمل ليو شارة قيادتها في التوقف المقبل 3 مباريات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ضد فنزويلا والبرازيل وبوليفيا.

وكان ميسي قد حقق لقبه الأول مع بلاده هذا الصيف بفوزه بكوبا أمريكا بعد الفوز على البرازيل في أرضها في النهائي.