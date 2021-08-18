ميسي يترك شيئًا في خزانته بغرف خلع ملابس برشلونة

ماذا يقصد ميسي؟

كشفت صحيفة إسبانية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي عندما كان يجمع أشيائه من غرفة خلع الملابس برشلونة ترك شيئا خاص به.

وكان قد استغل الأرجنتيني وداعه في 8 أغسطس في كامب نو للقيام بزيارة سريعة إلى غرفة خلع الملابس من أجل جمع الأشياء التي لم يأخذها قبل الصيف، معتقدًا أنه سيستمر.

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ميسي لم يأخذ جميع أغراضه من الخزينة الخاصة به في غرفة خلع الملابس بالفريق، لأن بعضها كان أكبر حجما وضخما مما كان متوقعًا.

ومن الأشياء التي تركها، الجائزة التي حصل عليها ميسي في بطولة كأس جوان جامبر عام 2018 ضد بوكا جونيور، وهي عبارة عن نجمة كبيرة حصل عليها بعد تسجيله هدفًا في ذلك اللقاء، لم يأخذها معه.

وأشارت الصحيفة أن السبب وراء ترك ميسي تلك الجائزة هو بسبب كبر حجمها.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد مشوار دام 21 عاما ارتدى فيها قميص البلوجرانا، حيث أعلن انضمامه وتقديمه لجماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون لاعبا ضمن الفريق الباريسي لمدة موسمين بالإضافة لموسم أخر اختياري.

ولم يحصل أي لاعب داخل برشلونة حتى الأن على رقم ميسي الخاص به وهو الرقم 10، حيث كانت ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن أن سيرخيو أجويرو أو فيليب كوتينيو هما من سيحملا الرقم 10 بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

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