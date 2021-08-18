"ميسي قائد حقيقي ولا يحتاج للصراخ لتأكيد ذلك"

تصريحات تبرز قيمة البرغوث..

اتُهم كثيرًا ليونيل ميسي بأنه ليس بقائد فعلي ولا يمتلك تلك السمات التي كانت لدى أسطورة أرجنتينية أخرى، دييجو آرماندو مارادونا، لكن بالنسبة إلى نجم إشبيلية بابو جوميز، فإن البرغوث قائد من نوع خاص رغم كل الانتقادات.

جوميز كان جزءًا من منتخب الأرجنتين الذي تُوِّج مع ميسي بلقب كوبا أمريكا 2021 في البرازيل، ونجم أتالانتا السابق كشف أن لنجم باريس سان جيرمان الحالي دورًا كبيرًا في تحقيق التانجو لهذه البطولة الغالية.

من جهة أخرى، اعتبر جوميز أن رحيل ميسي عن الدوري الإسباني في صالح فريقه إشبيلية، وإن كان لم يخف صدمته من مغادرة مواطنه لبرشلونة بعد كل تلك العلاقة الكبيرة.

النجم الأرجنتيني في حوار صحفي قال عن ميسي "ليو هو الأكثر طبيعية وبساطة بيننا، يعتقد الكثيرون بسبب اسمه أنه يتصرف بشكل مختلف لكن هذا غير صحيح".

كما أضاف "إنه قائد بكل ما تعني الكلمة من معنى، يريدون دائمًا مقارنته مع دييجو، يريدون منه الصراخ والقتال، وليو ليس كذلك، إذا كان عليه أن يفعل ذلك، فسيفعل في الداخل".

وواصل "عندما يضطر إلى الغضب ويجب أن يقول لك شيئًا، يقول بين أربعة جدران، لن ينفجر في أرض الملعب أبدًا".

أما عن انتقاله إلى باريس، فقال "تفاجأت مثل أي شخص آخر، لقد كانت ثورة في كرة القدم، لقد كان شيئًا تاريخيًا سيبقى إلى الأبد. سوف نتذكر جميعًا اليوم الذي ذهب فيه ليو للعب لباريس، لم يتوقع أحد ذلك".

وأتم "رحيل ليو يمنحنا قليلًا من الهواء للمنافسة، ليو يحقق بمفرده ما لا يقل عن 15 إلى 20 نقطة في الموسم، حتى إذا كان من معه لا يظهرون بصورة جيدة فهو يمكن أن يتحول في أي لحظة ويتسبب في كارثة".

الجدير بالذكر أن بابو جوميز وصل إلى إشبيلية في الشتاء الماضي بعد انفجار الخلافات بينه وبين مدرب أتالانتا جاسبريني، لكنه واصل التألق بقميص النادي الأندلسي وحقق معهم المركز الرابع محليًا مع بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج على يد بوروسيا دورتموند.