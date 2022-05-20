بوتشيتينو: لا أعلم قرار مبابي، وريال مدريد تسبب في اللحظة الأسوأ لباريس!

كشف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن موقفه من الجدل الدائر بخصوص مستقبل مهاجم الفريق كيليان مبابي.

ومن المقرر أن يعلن اللاعب الشاب عن قراره النهائي بخصوص مستقبله يوم الأحد المقبل، وسط تضارب في الأنباء بخصوص خطوته القادمة.

أكدت بعض التقارير أن مبابي أصبح على وشك الانتقال لريال مدريد، بينما خرج بعض الصحفيين الفرنسيين، للحديث عن تغيير اللاعب لرأيه ليقرر البقاء في باريس.

وفي هذا السياق قال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ميتز بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي:"لا أعرف قرار مبابي، إنها قضية شخصية بين كيليان والنادي رغم وجود الكثير من المعلومات والشائعات"

وأضاف:"أحترمه كثيرًا وأؤمن أن الأمر يجب معالجته من خلال الحديث بينه وإدارة النادي، لدي بعض المعلومات ولكن القرار النهائي يصدر من خلال الإدارة أو اللاعب نفسه".

وتابع:"أتمنى أن يكون كيليان في باريس لسنوات عديدة، ولكني بكل أمانة لا أعرف ما سيحدث ونحن ننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات".

وأما عن مستقبله بشكل شخصي مع باريس:"لدي عام آخر في عقدي ولا أفهم لماذا لن أكون هنا العام المقبل، الهدف الحقيقي الآن هو الفوز بدوري أبطال أوروبا وأريد تحقيقه".

وعن أسوأ ذكرى هذا الموسم:"حوالي 20 إلى 25 دقيقة من مواجهة ريال مدريد، وكانت هناك العديد من المواقف التي لم نتحكم بها، لكن اللاعبين نهضوا في النهاية وحافظوا على توازنهم للفوز بالدوري".

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Le Paris Saint-Germain était sacré 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 pour la 9️⃣e fois de son histoire !

Quel est votre meilleur souvenir de cette saison ?#𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔴🔵 pic.twitter.com/OYtF4pzqBT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2022

رحيل أنخيل دي ماريا:"نفس حالة مبابي، عقده ينتهي وفي الوقت الحالي لست الشخص المناسب للتحدث معه، هناك مفاوضات منتظرة بينه وإدارة النادي غدًا وسنرى ما سيحدث".

وتطرق المدرب الأرجنتيني إلى قضية أخرى، بالحديث عن لاعب الوسط إدريسا جانا جاي، وسط الهجوم الذي يتعرض له من الصحافة الفرنسية، على خلفية اتهامه برهاب المثلية الجنسية.

وقال بوتشيتينو عن الدولي السنغالي:"هذه مواقف ذات طابع شخصي، لقد تدرب بشكل احترافي وبعد المؤتمر سأعلن عن قائمة الفريق".

يذكر أن باريس يحتل المركز الأول بجدول الدوري الفرنسي الذي ضمن الحصول على لقبه، وفي رصيده 83 نقطة بفارق شاسع عن موناكو الثاني بـ68 نقطة.

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