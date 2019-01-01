بوتشيتينو ساخراً: توتنهام لن يفوز بخماسية على ليفربول

مواجهة مرتقبة بين الريدز وسبيرز

تحدث مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو عن المواجهة المقبلة والمرتقبة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في أعقاب العشاء الذي جمعه بلاعبي الفريق.

ودعا لاعبو توتنهام الجهاز الفني كاملاً بقيادة بوتشيتينو لحفل العشاء السنوي الذي يُقام في نفس التوقيت بلندن، وفي العادة لا يحضره المدرب.

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وقال بوتشيتينو للمراسلين بعد خروجه من الحفل: "كان رائعاً ومميزاً من اللاعبين دعوة الجهاز الفني، من الجيد رؤية الأشخاص في بيئة أخرى مختلفة".

وأضاف: "ولكن ليس معنى أننا قضيناً وقتاً طيباً أننا سنذهب إلى أنفيلد ونفوز بنتيجة 5-0 على ليفربول، ولكن تلك الأجواء ستساعد على المدى البعيد".

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ويحل توتنهام ضيفاً على ليفربول مساء الأحد في أنفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة للبريميرليج، المواجهة الأولى بين الفريقين منذ تقابلا في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.