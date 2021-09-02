بن رحمة على رأس المرشحين لجائزة لاعب أغسطس في "البريميرليج"

النجم الجزائري سعيد بن رحمة ينافس خمسة نجوم من الدوري الإنجليزي على جائزة لاعب شهر أغسطس.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي رسميًا عن المرشحين الستة لجائزة شهر أغسطس لأفضل لاعب في "البريميرليج"، والتي شهدت تواجد النجم الجزائري سعيد بن رحمة.

جائزة شهر أغسطس لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هي الأولى في منافسات موسم 2021-2022، وتعد الجائزة أحد أبرز التقاليد في "البريميرليج".

بن رحمة تألق بشكل لافت للأنظار رفقة وست هام يونايتد في شهر أغسطس، ما جعله يقتحم قائمة المرشحين المختصرة، والتي ضمت إلى جانبه خمسة لاعبين آخرين.

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي على شبكة الإنترنت، ويمكن للجمهور التصويت منذ الآن لتحديد مصير جائزة لاعب شهر أغسطس في "البريميرليج".

ويتم احتساب أصوات الجماهير إلى جانب لجنة من خبراء كرة القدم، للإعلان عن الفائز بالجائزة خلال الأسبوع المقبل.

ويتنافس بن رحمة مع الإسباني ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي، وميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، وإريك داير مدافع توتنهام، وديماراي جراي مدافع إيفرتون، بالإضافة إلى مايكل أنطونيو زميله في وست هام.

🔵 Marcos Alonso

⚒️ Michail Antonio

⚒️ Said Benrahma

⚪️ Eric Dier

🍬 Demarai Gray

🔴 Mason Greenwood



Who gets your vote for @EASPORTSFIFA Player of the Month?



🗳 #PLAwards | https://t.co/WX2PCZcCOg pic.twitter.com/Ruu2HK3wfB — Premier League (@premierleague) September 2, 2021

وقدم سعيد بن رحمة أداءً استثنائيًا مع وست هام يونايتد، حيث لعب أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي كأساسي، وقاد فريقه لحصد سبع نقاط بتحقيق فوزين وتعادل.

صانع الألعاب الجزائري سجل هدفًا وصنع آخر في أول مباراتين، ليقود وست هام للفوز على نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي، قبل أن يكتفى "الهامرز" بالتعادل مع كريستال بالاس.

وستكون منافسة بن رحمة محتدمة مع زميله مايكل أنطونيو، الذي تمكن من تسجيل أربعة أهداف بالإضافة إلى صناعة ثلاثة آخرين.

كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر أغسطس في "البريميرليج".

ويتنافس أربعة مدربين على جائزة الأفضل في أغسطس، في مقدمتهم توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي، إلى جانب نونو سانتو مدرب توتنهام، ورافاييل بينيتيز مدرب إيفرتون، وأخيرًا ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد.

وبالإضافة إلى الجائزتين السابقتين، أعلنت الرابطة أيضًا عن الأهداف المرشحة لجائزة الهدف الأجمل عن شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، والتي يتنافس عليها ثمانية أهداف مذهلة.

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Which of these 8️⃣ wonder goals gets your vote for @premierleague Goal of the Month?



🗳 https://t.co/GCavhwZUpq 🗳 pic.twitter.com/ftDUogJJO6 — Budweiser Football (@budfootball) September 2, 2021

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