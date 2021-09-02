بعد الفشل الصيفي، ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند وبوجبا!

بعد معاناته في المفاوضات مع باريس سان جيرمان، ريال مدريد يخطط للمستقبل عبر ضم مبابي وهالاند وبوجبا.

ثلاثة لاعبين بسعر واحد، هذه هي خطة نادي ريال مدريد الإسباني الجديدة في سوق الانتقالات، بعد فشله في إنهاء صفقة التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد دخل سوق الانتقالات الصيفية 2021 وهدفه الوحيد إتمام التعاقد مع مبابي، واستغلال دخوله الموسم الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، ومحاولة إقناع نادي العاصمة الفرنسية ببيع لاعبه.

ولم يدخر ريال مدريد جهدًا في محاولاته، حيث قدم ثلاثة عروض إلى باريس سان جيرمان، كان آخرها في اليوم الأخير من سوق الانتقالات مقابل 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي قرر صد كل تلك المحاولات.

وسيعتمد ريال مدريد حاليًا بشكل كامل على مبابي في عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ورفض كل العروض الأسطورية التي ستقدمها له إدارة ناديه للاستمرار، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى وصوله مجانًا إلى "سانتياجو بيرنابيو".

صحيفة "ماركا" الإسبانية من جانبها أكدت أن ريال مدريد سيتحرك حاليًا من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، لكن الأمر سيتوقف على التوصل لاتفاق مع وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا، وهو ما لا يمكن ضمانه.

مبابي وهالاند يمثلان مستقبل كرة القدم الأوروبية في العقد المقبل، تمامًا مثلما كان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال فترتهما الذهبية في برشلونة وريال مدريد.

ماذا سيفعل ريال مدريد من أجل ضم مبابي؟

رفض باريس سان جيرمان للتفاوض مع ريال مدريد على انتقال كيليان مبابي مثل خيبة أمل للنادي الملكي.

ريال مدريد صمم فريقًا كاملًا من أجل إتمام صفقة التعاقد مع مبابي، وأصدر النادي أمرًا بعدم القيام بأي شيء قد يصرف انتباه اللاعب، ويقوده إلى الاعتقاد بأنه لن يكون حجر الزاوية في مشروع النادي الملكي.

وفي ظل عناد باريس سان جيرمان، قرر ريال مدريد التوجه للتعاقد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من صفوف رين الفرنسي.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد لاعب وسط يلبي بعض المتطلبات، وحدد كامافينجا كأحد أهدافه، وهو ما توافق مع رؤية الإدارة.

قرار عدم انتقال مبابي إلى ريال مدريد لا يعني أن الأبواب موصدة أمام الفرنسي، وهناك قناعة لدى إدارة "الميرنجي" بأنه في الأول من يناير سيوقع اللاعب عقود انضمامه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

باريس سان جيرمان لن يتمكن من منع مبابي من التوقيع على عقود الانضمام إلى ريال مدريد، لأنه سيتصرف في إطار الشرعية المطلقة.

إدارة ريال مدريد تعلم أن الأشهر الأربعة المقبلة ستكون صعبة للغاية على مبابي، لأن إدارة باريس سان جيرمان ستضاعف جهودها من أجل تجديد عقد اللاعب، وستقدم عروضًا فلكية له، لكن النادي الملكي حصل بالفعل على موافقة اللاعب.

ماذا سيفعل ريال مدريد من أجل هالاند؟

وحسب "ماركا" أيضًا، فإن الاتصالات الأولى بين ريال مدريد ومحيط هالاند كانت إيجابية للغاية، حيث يرى النرويجي اللعب في النادي الملكي أمرًا عظيمًا.

كما أن العلاقة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند إيجابية للغاية وتلعب لصالح النادي الملكي، لكن النادي الألماني سيسعى لمصلحته كما هو منطقي.

بوجبا في الصورة

وإلى جانب مبابي وهالاند، فإن مشروع ريال مدريد لموسم 2022-2023 لن يتوقف عند هذا الحد، لكنهما سيكونان حجر الزاوية فيه.

وسيتم فحص سوق الانتقالات بشكل مفصل وكامل، ولن يتم استبعاد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد، وذلك إذا لم يجدد عقده في "أولد ترافورد" والذي ينتهي في يونيو 2022.

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