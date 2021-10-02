بنزيما : انتقال مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت !

المهاجم الفرنسي تطرق كذلك إلى حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية

أكد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أنه يؤمن باقتراب قدوم مواطنه الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الإسباني.

مبابي عقده ينتهي مع ريال في يونيو القادم، ولم يوقع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان حتى الآن، ليصبح الرحيل هو الاحتمال الأقرب.

بنزيما تحدث في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن رؤيته لمستقبل مبابي والعديد من الأمور الأخرى.

ماذا قال عن مبابي؟

المهاجم المخضرم قال:"قالها بنفسه، يريد تجربة مختلفة، يومًا ما سيلعب إلى ريال مدريد بكل تأكيد".

وأضاف:"لا أعرف متى سينضم لنا لكني أعتقد أنه سيأتي والأمر مجرد مسألة وقت لا أكثر".

ماذا عن مسيرته مع ريال مدريد؟

بنزيما قال عن اللحظة الأفضل في مسيرته:"ربما من حيث الإحصائيات، إنها كل شيء تقريبًا من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأضاف:"يعجبني بشكل كبير عندما تكون أهدافي وتمريراتي حاسمة، هناك أهداف ذات أهمية أكبر من غيرها، مثل التي قادتنا للفوز بالمباريات".

وتابع:"جميع الأهداف تحتسب ضمن الإحصاءات والأرقام، ولكن أهداف بعينها لها قيمة مختلفة للفريق وتعطيك النقاط في اللحظات الحاسمة، وبالنسبة لي أحب مساعدة الفريق بدلًا من أن أكون أنانيًا لكسر الأرقام القياسية".

وعن قول فلورنتينو بيريز إنه مزيج من كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان:"إنهما اللاعبان اللذان جعلاني أحب كرة القدم، رونالدو في الهجوم وزيدان في خط الوسط، لذلك أنا لاعب بين رقم 9 و10 في الملعب".

هل يرى نفسه أسطورة ريال مدريد مثل زيدان؟

المهاجم الفرنسي قال:"لا يمكنني مقارنة نفسي أبدًا بزيدان أو التحدث عنه بهذا المستوى، لدي الكثير من الاحترام له".

وأضاف:"يمكنني فقط التعلم منه مثلما فعل رونالدو، نحن نفهم بعضنا جيدًا ونواصل الحديث كثيرًا".

وأوضح:"أستفيد من كل عام ألعب فيه مع ريال مدريد، أحاول الحفاظ على قوتي العقلية ولياقتي البدنية من أجل الاستمرار وهناك شعور جيد بداخلي الآن".

وعن الفوز بالكرة الذهبية:"علينا أن نفكر في الأمر، عندما يكون لديك طموح لا يجب أن يكون هاجسًا بالنسبة لك، لأنه من الضروري التألق بشكل فردي ومساعدة الفريق أيضًا".

وأوضح:"كابتن الفريق الحالي هو مارسيلو لكنه مصاب، شرف كبير جدًا بالنسبة لي ارتداء شارة القيادة، لكنها لا تمثل أي ضغوط بالنسبة لي لمعرفتي الجيدة لهوية النادي وحديثي المستمر مع كارلو أنشيلوتي حول مساعدة الشباب وعدم تغيير سلوكي بسبب الشارة".

رأيه في كامافينجا والعودة لفرنسا

مهاجم ريال مدريد قال عن زميله الجديد إدواردو كامافينجا:"لم أكن أعرفه بشكل خاص، يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا فقط، يمكنه التقدم وفعل المزيد من خلال التواصل مع كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش".

العودة إلى منتخب فرنسا:"كان من المهم جدًا العودة في اليورو، البطولة كانت جيدة بعد مرور ست سنوات على آخر مباراة مع بلادي".

واختتم حديثه:"سجلت أربعة أهداف وكانت هناك بعض الأرقام الفردية الجيدة، لكنها لم تكن مسابقة جيدة على الفريق بعد الفوز بكأس العالم، كان بالإمكان تقديم ما هو أفضل".

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