بند سري في عقد دي ليخت يقربه من مغادرة يوفنتوس!

مينو رايولا يضغط بشدة من أجل رحيل ماتياس دي ليخت عن يوفنتوس.

قبل أيام قليلة، أكد الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس أن المدافع الشاب سيكون في سوق الانتقالات خلال صيف 2022.

رايولا أكد على أن دي ليخت سيغادر يوفنتوس خلال الصيف المقبل، بالنظر إلى أن المدافع الهولندي لا يلعب بشكل أساسي تحت قيادة ماسيمليانو أليجري.

وتأتي تحركات رايولا رغم تأكيدات أليجري أن دي ليخت هو مستقبل "البيانكونيري" وأن عليه التحلي بالصبر، لكن يبدو أن اللاعب متوتر حاليًا.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي" أن رايولا يشير دون أن يتحدث مباشرة إلى بند سري في عقد دي ليخت، يتم تفعيله بداية من صيف 2022، ويتيح لأي فريق الحصول على خدمات المدافع الهولندي مقابل 150 مليون يورو.

دي ليخت يشعر بالخطر من فقدان مكانته في منتخب هولندا بعد عودة فيرجيل فان دايك من الإصابة، خاصة وأنه لا يلعب بشكل ثابت مع يوفنتوس باعتماد أليجري على ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني.

رايولا قرر أن يطرح دي ليخت في سوق الانتقالات، رغم أن عقد اللاعب مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2024، وحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو.

دي ليخت كان على جدول أعمال برشلونة قبل رحيله عن أياكس، لكن يوفنتوس تمكن في نهاية المطاف من الحصول على خدمات المدافع الهولندي.

علاقة رايولا ويوفنتوس متوترة بعض الشيء، رغم أنه عمل على إعادة مويس كين إلى "البيانكونيري".

رايولا لم يتمكن من إنهاء صفقة حصول يوفنتوس على خدمات جيانلويجي دوناروما بعد انتهاء تعاقده مع ميلان، وفضل اللاعب أخيرًا الاتجاه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال الأيام الأخيرة أشارت تقارير إيطالية إلى أن العمولة التي طلبها رايولا كانت العائق أمام انتقال دوناروما إلى يوفنتوس.​

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