رغم غضب ليونيل .. بوتشيتينو يكشف السبب وراء تبديل ميسي المثير للجدل!

المدرب الأرجنتيني يؤكد أنه أراد حماية ميسي من الإصابات فقط.

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان عن أسباب قراره بتبديل ليونيل ميسي في مواجهة ليون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين لهدف.

وقال بوتشيتينو: "لقد أخرجت ليونيل ميسي لخوفي عليه من الإصابات، أردت حمايته، فنحن لدينا مباريات هامة قادمة في الطريق".

وأضاف: "الجميع يعلم أن فريقنا به الكثير من العظماء، ولدينا 35 لاعبًا، وعلينا أن نختار 11 فقط في كل مباراة".

أردف: "بعد ذلك خلال المباريات نفكر في الحلول التي تغير الأمور، ونتخذ الخيارات، بعض الأحيان تلك الخيارات تفلح، وفي أحيان أخرى لا يحدث ذلك".

وأنهى كلماته: "لذلك نقف أمام الدكة ونفكر كثيرًا في القرارات التي سنتخذها، سواء كانت ستفلح أم لا، وسواء أعجبت الجميع أم لا".

وكان ميسي قد أبدى رد فعل غاضبًا أثناء خروجه من أرض الملعب في الدقيقة الـ 76 ليحل المغربي أشرف حكيمي بديلًا له.

جدير بالذكر أن ميسي كان له كرة في القائم خلال شوط اللقاء الأول، حرمته من تسجيل أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان.

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