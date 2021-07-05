بعد 10 سنوات.. مورينيو يعتذر على "فقع" عين فيلانوفا

مورينيو يجدد اعتذاره للراحل تيتو فيلانوفا

اعتذر المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، وروما الحالي، عن اعتداءه على الإسباني، الراحل تيتو فيلانوفا، مساعد بيب جوارديولا السابق في برشلونة.

في كلاسيكو السوبر الإسباني 2011، أي قبل 10 سنوات نشبت مشادة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة و حينها قام مورينيو بفقع عين تيتو فيلانوفا.

ما هي تفاصيل المشادة بين مورينيو وفيلانوفا؟

قبل تولي تدريب برشلونة في موسم 2012/2013، كان فيلانوفا مُساعدًا لـ بيب جوارديولا، وفي إياب كأس السوبر الإسباني ضد البلوجرانا، تدخل مارسيلو على سيسك فابريجاس بعنف، ليشتعل العراك بين لاعبي ومسؤولي برشلونة وريال مدريد، وجاء سبيشال وان من الخلف ووضع "إصبعه" في عين فيلانوفا، ثم رحل مبتسماً، التصرف الذي عوُقب عليه بالإيقاف لاحقاً واعتذر عنه.

وما زاد الأمر سوءًا قبل الاعتذار قال مورينيو إنه لم يكن يعرف من هو "بيتو" فيلانوفا، بدلاً من اسم المدرب الحقيقي تيتو.

بعد مرور 10 سنوات من المشادة.. ماذا قال مورينيو؟

نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن كتاب "ابق مجنون وجائع" للمؤلف البرتغالي جواو جابرييل الذي قال فيه مورينيو عن مشادته مع تيتو فيلانوفا: "لقد أخطأت، ما كان يجب أن أفعل ما فعلته".

وأضاف: "الصورة السلبية تبقى إلى الأبد،لا علاقة لتيتو بما حدث، أشعر بالأسف تجاهه، لقد كنت ضحية لنفسي أيضًا، كنت أرى عدم الفوز وكأنه نهاية العالم، إذا عاد بي الزمن لم أكن لأفعل ذلك".

يُذكر أن تيتو فيلانوفا، رحل عن عالمنا، قبل سبع سنوات، في 25 أبريل 2014، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 45 عامًا.

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