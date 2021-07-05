مورينيو يغري قائد ريال مدريد للانتقال إلى روما

من أجل تعويض غياب سبينازولا..

ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو أجرى محادثة هاتفية مع لاعب ريال مدريد مارسيلو لإقناعه بالانتقال إلى صفوف نادي روما.

لعب مارسيلو تحت قيادة مورينيو في الفترة التي كان فيها مدرب لريال مدريد (2010-2013) وكان البرازيلي أحد اللاعبين المفضلين لدى مورينيو.

ماذا قالت التقارير بخصوص مارسيلو وروما؟

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مدرب ريال مدريد السابق اتصل باللاعب البرازيلي بهدف إقناعه باللعب في ملعب "الأولمبيكو" الموسم القادم ليحل محل ليوناردو سبينازولا الذي سيغيب لمدة تصل الى 6 أشهر بعد إصابة الأخير في بطولة أمم أوروبا مع منتخب بلاده، إيطاليا.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، سيبدأ الظهير البرازيلي الموسم التحضيري غدًا بأوامر من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني، وأكد أنه قائد الفريق بعد رحيل سيرجيو راموس.

ما هو موقف ريال مدريد؟

في البداية، بدا أن موسم 2020-21 سيكون الموسم الأخير للبرازيلي مع الفريق الملكي، فراتب اللاعب (8 ملايين يورو) أصبح يشكل ثقل على كاهل حسابات النادي، مع الأخذ بالاعتبار أن كفاءة اللاعب أصبحت أقل منذ موسمين خاصة الموسم الأخير.

لكن مع رحيل راموس المفاجيء أصبح مارسيلو قائد الفريق وضمن خطط كارلو أنشيلوتي في مشروعه الجديد وحسب الصحفي" نيكولا شيرا" فإن فلورنتينو بيريز أكد استمرار اللاعب في صفوف الفريق وأن نية مدريد ومارسيلو هي إكمال السنة المتبقية من عقده.

اقرأ ايضًا:

مانشستر يقضي على آمال ريال مدريد للظفر بموهبة فرنسا

مورينيو: الأنانية هي مشكلتي مع رونالدو

مبابي يوافق على التجديد مع باريس، ولكن لصالح ريال مدريد!