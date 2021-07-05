بيدري يطمئن برشلونة بخصوص مشاركته في الأولمبياد

بيدري يخبر برشلونة بشأن وضعه الحالي

تحدث الدولي الإسباني، بيدري عن موقفه من استدعائه للمشاركة في أولمبياد طوكيو بعد أن رفض الاتحاد الإسباني طلب برشلونة باستبعاد اللاعب.

بيدري هو أحد أبرز الأسماء الحالية في إسبانيا وكان واحدًا من أوراق المدرب رونالد كومان الرابحة في برشلونة الموسم المنقضي، وتخوفهم من إنهاك لاعبهم الشاب في المباريات كان أمر طبيعي.

ماذا قال بيدري بشأن اللعب في طوكيو؟

عبر "أوندا سيرو" تحدث بيدري وقال: "تحدث لويس دي لا فوينتي معي قبل الاعلان عن قائمة الألعاب الأولمبية. أنا أحب لعب كرة القدم، ويسعدني مواصلة اللعب".

وأضاف: "أنا أتفهم قلق برشلونة لأنني لعبت العديد من المباريات، لكني أخبر النادي بأن يهدأ، سوف أخلد إلى الراحة وأستعد للموسم الجديد.. سأصل مرتاحًا إلى برشلونة".

ماذا قال بيدري بشأن برشلونة وتجديد عقد ميسي؟

وبالحديث عن برشلونة قال صاحب الـ18 عامًا: "أشعر بالتقدير والامتنان لبرشلونة، وآمل أن أبقى في النادي لفترة طويلة".

وتابع: "كومان يحبني لقد اتصل بي ليهنئتي على الوصول إلى ربع النهائي ونصف النهائي بطولة اليورو".

أما بالنسبة لميسي وتجديد العقد قال الإسباني: ""أتمنى أن يجدد عقده، أرغب في أن يكون شريكا لفترة أطول. أتمنى أن يبقى لكن هذا قراره".

بيدري والتأهل إلى نصف النهائي.. ماذا قال عن فريق إسبانيا؟

قال لاعب وسط برشلونة: "لدينا فريق رائع، لم يكن لدينا أي شك مطلقًا. منذ البداية ونحن نعرف إمكانياتنا. تتمتع إيطاليا بالكثير من الجودة إنهم يقاتلون على كل شيء، لكنني أعتقد أنه كمجموعة لا يوجد فريق مثلنا".

وواصل: " كنت سأسدد ركلات الترجيح ضد سويسرا لو لم يتم تبديلي، أي ركلة، تلك التي لا يرغب الآخرون في تنفيذها”.

وتحدث عن الهدف العكسي الذي سجله في مرماه ضد كرواتيا: "كان هدف غريب لكن كنت أعلم أننا سنعود، أذكر سيمون دائمًا أن الهدف الوحيد الذي سجلته برأسي كان في مرماه".

واختتم بيدري: "كل ما أعيشه هو حلم حقيقي، أحيانًا اشعر بالجنون".

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