بعد موافقة الأهلي .. خطوة تفصل السومة عن الدوري القطري

الأهلي هبط إلى دوري يلو ويُعيد ترتيب البيت حاليًا

يبدو أن رحلة عمر السومة المذهلة مع الأهلي السعودي شارفت على النهاية، إذ باتت خطوة واحدة تفصل اللاعب السوري عن الانتقال للدوري القطري.

الأهلي لم يستطع تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الماضي، وقد فتح ذلك باب الرحيل لُجل نجومه الأجانب وعلى رأسهم السومة.

ما هي تطورات مستقبل السومة مع الأهلي؟

السومة ارتبط بعدد من الأندية منذ هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي وأبرزها القادسية الكويتي والجزيرة الإماراتي، لكن سفره إلى تركيا لخوض المعسكر الخارجي الإعدادي للفريق قلل من وتيرة الحديث عن رحيله وفتح الباب لبقائه في جدة الموسم القادم ليُقاتل مع الراقي في دوري يلو بهدف العودة سريعًا للمحترفين.

الأيام الأخيرة شهدت تقدم النادي العربي القطري خطوات جدية نحو التعاقد مع السومة، حيث أفادت المصادر عن تقدمه بعرض قيمته مليوني دولار أمريكي، ما يُساوي 7.5 مليون ريال سعودي تقريبًا، لشرائه نهائيًا من الأهلي.

الأهلي يقبل العرض القطري وخطوة لانتهاء الصفقة

صحيفة الاقتصادية السعودية أكدت أن مجلس إدارة الأهلي بقيادة ماجد النفيعي وافق على عرض العربي القطري لشراء السومة مقابل مليوني دولار أمريكي.

وأوضحت نقلًا عن مصادر خاصة أن خطوة واحدة تفصل "العقيد" عن الانتقال إلى قطر وهي خاصة به، حيث مازال اللاعب مترددًا في قبول العرض لرغبته البقاء في السعودية.

المصدر قال للصحيفة "السومة يتردد في العرض كونه يفضل البقاء في السعودية بجانب أسرته وهناك محاولات لإقناعه بقبول العرض".

يُشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت حديثًا عن إمكانية انتقال هداف الدوري السعودي 3 مرات لنادي الوحدة السعودي بالإعارة لموسم واحد.