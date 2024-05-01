آرني سلوت .. مُلهم ليفربول الجديد الذي تحول إلى "ميم" بسبب مورينيو ونجم هوليوود!

بعيدًا عن السخرية، الهولندي مدرب رائع!

يستعد يورجن كلوب للرحيل عن ليفربول بعد رحلة طويلة مع الريدز، صنع من خلالها أسطورته بسبب أسلوبه المُلهم وإعادته للروح في ملعب أنفيلد.

بعد انتهاء هذه الأسطورة كانت تحلم جماهير ليفربول باسم من العيار الثقيل لخلافة الألماني، أو مُدرب شاب متوهج مثل تشابي ألونسو الذي يصنع المعجزات مع باير ليفركوزن.

ولكن الأحداث تطورت سريعًا، ليكون الأقرب حسب كل التأكيدات هو آرني سلوت مُدرب فينورد، ليكون رد الجميع في صوت واحد هو :"من؟، من هذا الشخص؟"، لأن ببساطة الدوري الهولندي لا يحظى بالشعبية الكافية في كل أنحاء العالم.

سلوت هو مُلهم من نوع آخر، قاد فينورد للفوز بالدوري الهولندي الموسم الماضي، ولقب الكأس هذا الموسم، ولكن ملامحه وبعض الظروف الأخرى وضعته في ورطة ليكون أحد الـ"Memes" المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي..