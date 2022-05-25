بعد صفعة مبابي لريال مدريد .. باريس يحرم برشلونة من صفقة واعدة!

منذ تجديد عقد نجمه كيليان مبابي، يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي زخمًا كبيرًا وخطوات متسارعة من أجل تقوية مشروعه الرياضي بأفضل شكل ممكن.

ولتحقيق هذا الهدف، فإن "جول GOAL" يمكنه تأكيد أن باريس سان جيرمان قد يتمكن من الإبقاء على لاعب الوسط الهولندي تشافي سيمونز، الذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الحالي.

وفي حين أن العديد من اللاعبين الشباب في أكاديمية باريس سان جيرمان تنتهي عقودهم في نهاية الموسم، إلا أن النادي قرر استمرار تشافي سيمونز بين صفوفه.

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سيمونز، اللاعب السابق في أكاديمية "لا ماسيا" الخاصة بنادي برشلونة الإسباني، ارتبط خلال الفترة الماضية بالعودة من جديد إلى "كامب نو" للعمل تحت قيادة تشافي هيرنانديز في الفريق الأول.

ولعب سيمونز، صاحب الـ19 عامًا، تسع مباريات مع الفريق الأول في باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ودخل الهولندي الشاب في مفاوضات مع باريس سان جيرمان منذ عدة أشهر، بعد أن كان الشعور السائد في "حديقة الأمراء" هو اقتراب رحيله.

ويبدو أن حاشية سيمونز ترى الآن أن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان سيكون المسار الصحيح لتطوره خلال السنوات القليلة القادمة.

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