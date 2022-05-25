كلوب: لا أؤمن بالانتقام لكني أتفهم ما قاله صلاح!

كشف مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن تطلعات فريقه في مواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل، كما شارك رأيه حول "انتقام" صلاح المرتقب.

حيث يستعد الريدز للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام يوم 28 مايو، على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس ضد الملكي.

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن هذا اللقاء، وحول علاقته بالمدير الفني المنافس، كارلو أنشيلوتي الذي واجه كلوب في عدة مرات.

ماذا قال كلوب عن المباراة؟

تحدث الألماني عن المباراة المرتقبة، حيث قال: "ستكون مواجهة رائعة، الفوز بنهائي آخر ضد ريال مدريد سيكون مميزًا، الملكي فاز في السنوات العشر الماضية باللقب أربع مرات".

وواصل: "لا يمكنني الانتظار للذهاب إلى باريس وبداية المباراة، بالطبع ليس لأن المنافس هو ريال مدريد، لكن لأن النهائي أمر مميز".

وتابع: "بالنسبة لي فالرحلة لا تقل أهمية عن الوصول، والتأهل للنهائي أمر صعب حقًا، ربما كان علي التعلم لفترة أطول".

ماذا عن كارلو أنشيلوتي؟

أضاف يورجن: "أنا لست جيدًا بما يكفي للعثور على كلمة لذلك، لكن من الواضح أن كارلو هو أحد أنجح المدربين في العالم وهو نموذج يحتذى به في الطريقة التي يتعامل بها مع النجاح".

وأوضح: "إنه أحد أفضل الأشخاص الذي يمكن أن تقابلهم على الإطلاق، فهو رجل لطيف حقًا".

وأردف: "عندما كان في إيفرتون، كنا نحترم العمل كثيرًا ولا يمكننا الخروج لتناول العشاء، لكن التقدير من جانبي كان موجودًا بالطبع".

ماذا عن الانتقام من ريال مدريد؟

عن نهائي كييف عام 2018 قال كلوب: "من الواضح أنها كانت ليلة قاسية بالنسبة لنا، ومن الصعب علينا تحملها، الظروف والطريقة التي استقبلنا بها الهدف، والإصابة التي تعرض لها صلاح".

وواصل: "أنا لا أؤمن بالانتقام لكنني أفهمه أيضًا، لست متأكدًا من أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

واختتم: "أفهم ما قاله صلاح، إنه يريد تصحيحه، وأريد أنا كذلك، فكل شيء على ما يرام بيني وبين ريال مدريد".

اقرأ أيضًا..

محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول بشكل نهائي

تامي أبراهام .. تلميذ مورينيو بين كابوس لوكاكو وأحلام دروجبا ورونالدو!

لابورتا: باريس يستعبد اللاعبين .. ووكيل جافي يلعب ويُقارن!