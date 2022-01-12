تعرض الأرجنتيني لوسيانو فييتو؛ لاعب الهلال السعودي، لهجوم شديد من قبل جماهير المملكة على مدار الساعات الماضية، بعد تصريحات زوجته بالوما هورتادو، التي اعتبرها البعض مهينة للمملكة وعاداتها.

كيف أهانت زوجة فييتو السعودية؟

زوجة لاعب الزعيم خرجت بتصريحات لـ" COPE" تتحدث بها عن الوضع المعيشي في المملكة، ورغم أنها أكدت أنها تعيش حياة جيدة بالسعودية إلا أن تسليطها الضوء على بعض العادات الخاصة باللبس والمأكل والمشرب، أغضب الجماهير.

بالوما قال: "وضعنا جيد في المملكة، لا يمكننا أن نقول أن هناك شكوى، لكن الأمر هنا مختلف تمامًا، لا يمكنك الخروج إلى الشارع بصورة طبيعية أو السير بملابس ضيقة وقصيرة، وإذا فعلت، سنجد الناس ينظرون إليك ويشيرون إليك باستغراب، وقد تتعرض للتوبيخ، بالنسبة لهم الأمر مروع أن يشاهدوا أي شخص بملابس غريبة".

وتابعت: "بالمملكة يمكنك أن تقود سيارتك لمدة عامين، الأمر فوضوي بعض الشيء، وبالنسبة للمباريات، المرأة تذهب دائمًا، لكن الاستادات منقسمة دون اختلاط".

واختتمت: "المشروبات الكحولية في المطاعم ممنوعة، وإحضارها جريمة يعاقب عليها القانون".

زوجة فييتو توضح:

بعد الهجوم عليها وعلى زوجها ومطالب بطرده من البلاد، خرجت بالوما مؤكدة أنه حدث سوء فهم لتصريحاتها، مؤكدة احترامها الشديد للمملكة وشعبها.

زوجة الأرجنتيني كتبت، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أي شخص استمع للحوار يعلم تمامًا أنني لم أقل من المملكة ولم أتحدث عنها بطريقة غير محترمة، لم أقل ما تم نقله، هناك سوء تفاهم".

وأضافت: "كل الاحترام للبلد الذي أعيش به ولشعبه وعاداته".

ماذا قدم فييتو مع الهلال؟

الجناح الأيسر صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف 2020 قادمًا من سبورتينج البرتغالي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2023-24.

لكن فييتو لم ينجح في إقناع جمهور الزعيم بمستواه، واصفين إياه بأسوأ صفقة في تاريخ النادي، خاصةً وأنه لم يفلح في منافسة سالم الدوسري على مركزه.

شارك الأرجنتيني بالقميص الأزرق في 48 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع ستة آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد اللاعب لقب الدوري السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

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