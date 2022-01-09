غموض مستقبل الدوري السعودي .. "لا بد من تدخل سريع لإنقاذ الموقف"

حذر الإعلامي الرياضي حسين الشريف، المسؤولين عن الكرة السعودية مما يحدث في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، مؤكدًا أن هيمنة البعض على السوق، سيضر بمستقبل الدوري السعودي.

الهلال يسيطر بعد رفع سقف الرواتب:

خلال السنوات الماضية، كانت لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم تعتمد سقف محدد للاعبين المحليين، على عكس الأجانب، منعًا للمزايدات بين الأندية.

وفي أواخر نوفمبر 2021، تقرر بتصويت أغلبية فرق الدوري، على رأسهم الهلال، إلغاء سقف الرواتب، وتعديل لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، هو القرار الذي قوبل باعتراض نصراوي.

وحاليًا يُقدم الهلال على خطف نجوم منافسيه، إذ تعاقد مع سعود عبد الحميد من الاتحاد، محمد العويس من الأهلي، وعبد الرحمن العبيد من النصر.

"ما يحدث سيؤثر على مستقبل الدوري السعودي"

قال الشريف، خلال "المنصة مع البكيري": "الخصخصة هي الحل الأسلم لحماية الأندية من تجريدها من نجومها واستدامة عدالة المنافسة، وبعض اللاعبين لديهم طموح بتحقيق منجزٍ ما أو اللعب في المنتخب والوصول إليه من خلال نادي ما، ولو كنت لاعبًا لتمنيت اللعب للهلال والنصر.

"حصول الهلال والنصر على بعض اللاعبين بأقل من العروض المقدمة لهم من أنديتهم الأصلية، دليل على طموحهم بتحقيق البطولات واللعب للمنتخب، وعلى اتحاد الكرة أن يضع لوائح تحمي الأندية كافة لكي لا تكون موازين القوى في جانب واحد".

وأضاف: " الدوري السعودي صرفت عليه ملايين لزيادة وهجه وقوته بوجود عدد كبير من المتنافسين ولكن ما يحدث حالياً سيقلل من ذلك في المستقبل القريب، في بعض الأندية كالأهلي على سبيل المثال هنالك ابتعاد كبير من الشرفيين عن دعم النادي لأن الداعم لا يستوعب أنه يدفع والرئيس يتفرد باتخاذ القرار دون الأخذ بآرائهم، فحماية الأندية ذوي القوى الشرائية المتوسطة أو الضعيفة تكون بالتعجيل في الخصخصة وأن تكون اللوائح بنظام "الموس على كل الرؤوس"".

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