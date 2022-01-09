خدعة الزعيم .. "الهلال انقلب على مؤيديه!"

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، خدع بقية الأندية بإقناعهم بضرورة إلغاء سقف رواتب اللاعبين المحليين، ثم هب لخطف نجوم الفرق.

المساواة بين اللاعبين المحليين والأجانب:

خلال السنوات الماضية، كانت لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم تعتمد سقف محدد للاعبين المحليين، على عكس الأجانب، منعًا للمزايدات بين الأندية.

وفي أواخر نوفمبر 2021، تقرر بتصويت أغلبية فرق الدوري إلغاء سقف الرواتب، وتعديل لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وفي مقابل إلغاء سقف الرواتب، تقرر أن يتم إنشاء لجنة لقانون اللعب المالي العادل.

كيف خدع الهلال مؤيديه؟

بحسب التقارير فإن الهلال هو صاحب مقترح إلغاء سقف رواتب المحليين، فيما عارض النصر الفكرة بشكل كلي، لكن تم اعتماد القرار بالأغلبية.

لكن يبدو أنه كان مخططًا هلاليًا، لميركاتو شتوي قوي، يخطف به عديد النجوم من بالتفوق على الأندية من خلال استقراره المادي.

الصرامي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اجتماعات اتحاد المرة ورابطة المحترفين حاول النصر جاهدًا على ضرورة تطبيق نظام اللعب المالي النظيف، ورفض بشدة إلغاء نظام اللعب المالي النظيف، لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح أثناء عملية التصويت؟".

وأضاف: "النادي الغالي قاد تكتلًا لتمرير مقترحه، ثم انفلب على مؤيديه بخطف نجومهم؟".

#هات_إذنك

في إجتماعات إتحاد الكرة و رابطة المحترقين

حاول النصر جاهداً على ضرورة تطبيق نظام اللعب المالي النظيف و رفض بشدة إلغاء نظام اللعب المالي النظيف

لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح أثناء عملية التصويت؟

فالنادي الغالي قاد تكتلاً لتمرير "مقترحه"

ثم إنقلب على مؤيديه بخطف نجومهم؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) January 9, 2022

ما هي صفقات الهلال الشتوية؟

الزعيم أبرم ثلاث صفقات شتوية حتى الآن، جميعها مجانًا بعد انتهاء عقود اللاعبين مع أنديتهم.

ضم الأزرق سعود عبد الحميد من الاتحاد، محمد العويس من الأهلي، وعبد الرحمن العبيد من النصر.

ولا تزال التقارير تؤكد محاولات الهلال لضم نجوم آخرين من الكبار، على رأسهم عبد الإله المالكي من الاتحاد.

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