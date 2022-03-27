بعد الهجوم ضده .. العنزي يكشف مبلغ الديون الذي سدده آل معمر عن النصر

واصل الناقد الرياضي محمد العنزي دفاعه عن رئيس نادي النصر الحالي، مسلي آل معمر، ومجلس إدارته رغم الهجوم الحاد الذي تعرض له خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا منذ حلقة برنامج "أكشن مع وليد" التي ناقشت أوضاع الفريق العاصمي يوم الثلاثاء الماضي.

الإعلامي وليد الفراج خصص حلقة برنامجه الشهير الثلاثاء الماضي للنقاش حول أسباب فشل النصر في تحقيق أهدافه الرياضية رغم حجم إنفاقه الهائل وضمه للعديد من النجوم في السنوات الأخيرة، وقد تحدث العنزي مؤكدًا براءة آل معمر وإدارته من ذلك الوضع، مشيرًا إلى أنهم ورثوا 5 مشاكل رئيسية عن أسلافهم.

العنزي يكشف عن مبلغ الديون الذي سدده آل معمر وإدارته

الناقد الرياضي النصراوي ظهر مجددًا في حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" وواصل دفاعه عن آل معمر وإدارته، مؤكدًا احترامه لجميع منتقديه ومهاجميه وعلى رأسهم الأمير فيصل بن تركي، لكن مشددًا على أنه لم يتحدث سوى بالحقائق والأرقام.

وأضاف "لاشك أن الحقيقة دومًا تُوجع، وأنا لم أتحدث بأهواء أو دوافع شخصية ولست مع طرف ضد آخر، وأحترم جميع من مروا على إدارات النصر وعلى رأسهم الأمير فيصل بن تركي، لكني لم أتحدث سوى بالحقائق والأرقام ويُمكن للجميع الاطلاع عليها ومناقشتي بها".

تابع "هدفي كان منح أصحاب الحق حقه، إدارة آل معمر ورثت العديد من المشاكل الإدارية والديون من الإدارات السابقة، وقد استطاعت حل كل تلك المشاكل وتسديد كل تلك الديون، النصر سدد في عهد آل معمر 160 مليون ريال سعودي وذلك مبلغ كبير جدًا تم تسديده بواسطة الإدارة والأمير خالد بن فهد".

وأوضح العنزي أن النصر استطاع الحصول على شهادة الكفاءة المالية سابقًا بسبب أن بعض القضايا كانت معلقة ولم تصدر بها أحكام نهائية، ولذا تم تأجيلها، لكن النصر أصبح ملزمًا بالسداد بعد إصدار الأحكام.

محمد العنزي : الحقيقة توجع .. أنا تحدثت بكل شفافية عن معلومات وأرقام .. إدارة مسلي آل معمر يحسب لها تسديد مديونيات بـ 160 مليون ريال .. لا عذر الموسم القادم لإدارة مسلي آل معمر في تحقيق الإنجازات .



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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/YS7X8Ur0yr — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 26, 2022

العنزي: لا عذر لإدارة آل معمر في الفشل الرياضي الموسم القادم

الناقد الرياضي أكد أن النصر يُشبه وضع الاتحاد عند وصول إدارة أنمار الحائلي، مشيرًا إلى أن العميد كان يُعاني من الديون والمشاكل المالية ولكنه نجح في تخطي كل ذلك بفضل إدارة الحائلي وبعدها أصبح قريبًا من الفوز بالدوري السعودي.

وأشار إلى أن إدارة آل معمر نجحت هذا الموسم في حل أزمة الديون وتسديدها كاملة وأن الموسم القادم هو موعد النجاح الرياضي، خاصة أن الفريق يمتلك ما يلزم لتحقيقه.

مضيفًا "إدارة آل معمر ورثت مشاكل مالية وديون كبيرة، وقد نجحت بمساعدة الأمير خالد بن فهد في تسديدها، كنا نتمنى تحقيق النجاح الرياضي لكنه لم يحدث لأسباب منها الأخطاء التحكيمية، علينا النظر للجانب المضيء وهو تسديد الديون وحل المشاكل المالية".

أتم "اللغة ستختلف مع تلك الإدارة في الموسم القادم حال لم يتحقق النجاح الرياضي، لن يكون هناك أي عذر لإدارة آل معمر في عدم تحقيق الإنجازات الرياضية الموسم القادم، وأنا سأكون أول المنتقدين".

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